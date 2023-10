Venus: un novo estudo desafía as crenzas existentes sobre a actividade dos lóstregos

Os científicos debateron durante moito tempo sobre a aparición de raios en Venus, un planeta coñecido polo seu ambiente duro e a súa atmosfera irrespirable. Non obstante, un estudo recente realizado por físicos espaciais da Universidade de Colorado Boulder ofrece probas convincentes de que os raios poden non ser tan comúns en Venus como se cría anteriormente.

Venus, o veciño planetario máis próximo da Terra, caracterízase pola súa atmosfera densa e rica en dióxido de carbono, que produce un efecto invernadoiro desbocado. Con temperaturas que alcanzan os 900 graos Fahrenheit e presións atmosféricas esmagadoras, as condicións extremas do planeta fixeron imposible que ningunha nave espacial sobreviva na súa superficie durante períodos prolongados.

Os investigadores utilizaron a sonda solar Parker da NASA, deseñada orixinalmente para estudar a coroa solar e o vento solar, para investigar Venus. Durante un sobrevoo en febreiro de 2021, a sonda detectou decenas de "ondas de asubío", pulsos de enerxía frecuentemente asociados aos raios na Terra.

Non obstante, a análise do equipo suxire que estas ondas de asubío poden non orixinarse dos raios senón de perturbacións nos débiles campos magnéticos que rodean a Venus. Este achado aliñase cun estudo anterior realizado en 2021 que non puido detectar as ondas de radio xeradas polos raios en Venus.

Os investigadores notaron un patrón inusual nas ondas de asubío de Venus, o que indica que se movían cara abaixo cara ao planeta, ao contrario da propagación cara ao exterior esperada dunha tormenta eléctrica. O equipo sospeita que estas ondas poden ser o resultado da reconexión magnética, un fenómeno no que as liñas de campo magnético retorcidos que rodean a Venus se separan e se reconectan de forma explosiva.

Necesítanse máis datos para descartar definitivamente o raio como a causa destas ondas de asubío. Os investigadores planean reunir máis información durante o paso final da Parker Solar Probe por Venus en novembro de 2024, onde descenderá a menos de 250 millas sobre a superficie do planeta.

Este estudo desafía a antigua suposición de que Venus experimenta raios sete veces máis frecuente que a Terra. A medida que a nosa comprensión deste enigmático planeta segue evolucionando, os científicos están ansiosos por desvelar os misterios do seu ambiente extremo e obter unha visión máis profunda das complexidades do noso sistema solar.

