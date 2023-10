Varda Space Industries aterrará a próxima nave espacial en Australia xa que a aprobación de EE. UU. segue pendente

A startup de fabricación no espazo Varda Space Industries anunciou que aterrará a súa próxima nave espacial en Australia mentres continúa traballando cos reguladores estadounidenses para obter a aprobación para o reingreso da súa primeira misión en Utah. A compañía enfrontouse recentemente ao rexeitamento ao solicitar aterrar a súa nave no deserto de Utah debido a problemas de coordinación no marco do novo marco de reentrada chamado Parte 450. O CEO de Varda, Delian Asparouhov, aclarou que o rexeitamento non se debeu a problemas de seguridade, senón a problemas de coordinación con varias partes. .

A pesar dos seus plans para aterrar en Australia, Varda aínda require unha licenza de reentrada da FAA aínda que a nave espacial non volve entrar en chan americano. Asparouhov explicou que a elección do rango baséase en diferentes dispoñibilidades, recursos e capacidades. A compañía planea ter un mínimo de 3-4 rangos en liña e pretende acadar unha cadencia de reentrada dunha vez ao mes para 2026.

A carga regulamentaria foi unha das principais preocupacións da industria espacial, tal e como destaca o testemuño de tres grandes compañías espaciais ante o Congreso. Estas empresas solicitaron por unanimidade máis recursos para que a FAA xestione a crecente carga de traballo de licenzas e subliñaron a importancia de simplificar a regulación para manter a competitividade estadounidense no escenario global.

Asparouhov subliñou a necesidade de persoal e capacidade de resposta na Oficina de Transporte Espacial Comercial da FAA, recoñecendo o crecemento exponencial da actividade espacial nos últimos nove anos. Subliñou que a racionalización non debe comprometer a seguridade nin a regulación senón que se debe garantir que haxa persoal suficiente para realizar a análise técnica e a coordinación necesarias.

