A startup de fabricación no espazo Varda Space Industries anunciou que a súa próxima nave espacial aterrará en Australia. Isto ocorre cando a compañía segue traballando cos reguladores estadounidenses para obter a aprobación para o reingreso da súa primeira misión en Utah. A Forza Aérea dos Estados Unidos e a Administración Federal de Aviación rexeitaron recentemente a solicitude de Varda para aterrar a súa nave no deserto de Utah debido a problemas de coordinación baixo o marco de reentrada chamado Parte 450.

O cofundador de Varda, Delian Asparouhov, explicou que a decisión non tiña nada que ver coa seguridade, o deseño ou as análises do vehículo senón coa coordinación entre as tres partes implicadas. Non obstante, a compañía segue confiando en que cumpra todos os requisitos regulamentarios e traballa para coordinar un novo conxunto de datas obxectivos para o reingreso.

Mentres Varda continúa a súa colaboración cos reguladores estadounidenses, formou un acordo coa compañía australiana Southern Launch para que a súa próxima cápsula aterrice no Koonibba Test Range en 2024. Asparouhov aclarou que o traslado a Australia non se debe a problemas de cumprimento normativo nos Estados Unidos. Estados, senón a dispoñibilidade e os recursos que ofrecen os distintos rangos.

No futuro, Varda prevé ter polo menos tres ou catro rangos en liña e pretende lograr unha cadencia de reentrada dunha vez ao mes para 2026. A compañía estivo coordinando con outros rangos, tal e como solicita o Utah Test and Training Range, demostrando o seu compromiso de asociarse con varias gamas para aumentar a flexibilidade.

A industria espacial afronta actualmente desafíos normativos, con tres grandes compañías espaciais que testifican ante o Congreso para solicitar recursos adicionais para a FAA. Estas empresas tamén fixeron fincapé na necesidade dunha regulación simplificada para mellorar a competitividade estadounidense.

Asparouhov fíxose eco destes sentimentos e destacou o crecemento exponencial da actividade de lanzamento espacial nos últimos nove anos. Suxeriu que o foco debería centrarse en aumentar o persoal e a capacidade de resposta na Oficina de Transporte Espacial Comercial da FAA para xestionar a crecente carga de traballo, en lugar de implementar grandes cambios de política.

Fontes: TechCrunch