Varda Space Industries asegura o lugar de aterraxe en Australia para futuras misións espaciais

By

Varda Space Industries, unha startup con sede en California centrada na investigación e fabricación farmacéuticas no espazo, chegou a un acordo con Southern Launch, un operador privado de rango en Australia, para futuras aterraxes de naves espaciais. Isto ocorre despois de que o goberno dos Estados Unidos rexeitase conceder a aprobación para a reentrada da primeira misión experimental de Varda que transportaba produtos farmacéuticos fabricados en órbita. A Administración Federal de Aviación (FAA) e a Forza Aérea dos Estados Unidos non autorizaron a nave espacial de Varda para aterrar nun campo de probas militares en Utah debido a problemas de seguridade.

Varda planea realizar misións regulares na órbita terrestre baixa para facilitar experimentos de investigación farmacéutica e fabricar medicamentos en microgravidade. A compañía conseguiu financiamento de capital risco e está a lanzar un lote inicial de catro misións de proba para desenvolver as tecnoloxías necesarias. Durante estas misións, Varda cultivou con éxito cristais de ritonavir, un medicamento contra o VIH, dentro da súa nave espacial.

Para facilitar futuras misións, Varda priorizou a busca de varios lugares de aterraxe. O acordo con Southern Launch permite que a segunda misión de Varda, prevista para mediados de 2024, volva entrar e aterrar no remoto Koonibba Test Range en Australia. Non obstante, Varda subliña que aínda ten previsto volver a entrar nos Estados Unidos con regularidade.

Delian Asparouhov, presidente e cofundador de Varda, destaca a importancia de ter opcións de reentrada, de forma similar a como as empresas de lanzamento usan diferentes plataformas de lanzamento e portos espaciais. O Koonibba Test Range, situado no sur de Australia, ofrece un rango dedicado para a reentrada no espazo comercial. Southern Launch, que opera o campo de proba, acolleu varios lanzamentos de foguetes suborbitais nos últimos anos.

Para realizar futuras misións espaciais e operacións de reentrada en Australia, Varda terá que conseguir unha licenza comercial de reentrada da FAA. Asparouhov prevé que obter a aprobación da FAA e os reguladores australianos para o reingreso ao rango de probas de Koonibba será máis fácil en comparación coa aplicación anterior para o rango de probas militares de Utah.

Fontes:

– [Artigo fonte](inserir URL)