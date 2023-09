Un elenco repleto de estrelas puido popularizar a ameaza de que un asteroide borrase toda a vida na Terra na película "Don't Look Up", pero en realidade, hai un asteroide con potencial de ameaza para a vida que corre cara o noso planeta. O asteroide Bennu, descuberto en 2009, ten o potencial de causar serios danos á Terra se entrase en contacto.

Aínda que os veciños non teñen que preocuparse polo impacto do asteroide na súa vida, as xeracións futuras poden ter que preocuparse. A seguinte data de impacto potencial para o asteroide Bennu é o 24 de setembro de 2182. Porén, as posibilidades de que choque coa Terra son bastante escasas. Pero iso non impediu que a NASA lanzara unha misión a Bennu en 2020 para recoller mostras. A sonda OSIRIS-REx regresará á Terra o domingo 24 de setembro con achados interplanetarios.

Bennu é un obxectivo especialmente interesante para os científicos porque permaneceu na súa maioría sen cambios desde a formación do sistema solar hai 4.6 millóns de anos. Normalmente bota de menos a Terra, pero a súa órbita se solapa coa nosa cada seis anos.

Non obstante, a pesar do seu potencial de efectos devastadores, o asteroide Bennu non cumpre os criterios de "asasino de planetas". Segundo a NASA, considérase que calquera rocha espacial de máis de 1 km a 2 km de tamaño ten efectos globais. Bennu non alcanza este requisito de tamaño. Está clasificado como "Asteroide potencialmente perigoso" debido á súa lonxitude de máis de 130 metros e á súa proximidade á órbita terrestre.

O impacto de Bennu na Terra depende de varios factores, incluíndo os 157 posibles puntos de impacto da Terra e as súas respectivas probabilidades. Aínda que a maior probabilidade de impacto é o 24 de setembro de 2182, hai un 99.963% de posibilidades de que o asteroide perda a Terra.

Se Bennu tivese un impacto, podería causar grandes danos na zona circundante. A enerxía liberada sería máis de 20 veces a da Tsar Bomba, a arma nuclear máis poderosa xamais probada.

Polo de agora, o camiño de Bennu non supón unha ameaza inmediata para a Terra, e os individuos interesados ​​en observalo necesitarían un equipo adecuado, como un telescopio de tamaño decente. Para manterse informado sobre as condicións meteorolóxicas na zona de Vancouver, está dispoñible unha plataforma de predición fiable con previsións detalladas específicas do barrio.

É importante ter en conta que a misión en curso da NASA a Bennu proporcionará máis información sobre este asteroide potencialmente perigoso no futuro.

Definicións:

– Asteroide Bennu: un asteroide descuberto en 2009 que supón unha ameaza potencial para a Terra.

– HR MacMillan Space Centre: Un centro espacial en Vancouver, Canadá.

– Nave espacial OSIRIS-REx: unha nave espacial lanzada pola NASA para recoller mostras do asteroide Bennu.

– Asteroide potencialmente perigoso: un asteroide que é o suficientemente grande e está o suficientemente preto da Terra como para representar unha ameaza potencial.

– Tsar Bomba: a arma nuclear máis poderosa xamais probada.

Fontes:

– Axencia Espacial Canadense: información sobre o asteroide Bennu.

– Plataforma de predición meteorolóxica de VIA, Weatherhood: ofrece previsións meteorolóxicas detalladas para a zona de Vancouver.

– Páxina da misión da NASA: actualizacións sobre os achados da misión OSIRIS-REx a Bennu.

Nota: este artigo é unha interpretación creativa do artigo fonte e pode non reflectir todos os detalles ou feitos con precisión.