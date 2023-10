Novo método para detectar drogas deficientes en zonas de escasos recursos

By

Nun estudo recente, investigadores da Universidade de Lieja e da Universidade de Yaoundé desenvolveron un método rendible que utiliza espectrofotómetros de infravermellos próximos (NIR) portátiles para detectar medicamentos deficientes en áreas de escasos recursos. O estudo, publicado en Applied Spectroscopy, demostrou a transferencia e aplicación exitosas de modelos de calibración robustos, que ofrecen unha solución prometedora para combater os medicamentos de mala calidade en rexións con recursos limitados.

Os científicos tiñan como obxectivo abordar o crecente problema dos medicamentos ineficaces en áreas de escasos recursos. Utilizaron a espectroscopia do infravermello próximo (NIR) como unha posible técnica para combater este problema. Desenvolveron, validaron e transferiron métodos para cuantificar o contido das tabletas de ciprofloxacino e metronidazol mediante un espectrofotómetro NIR portátil en modo de transmisión, coñecido como NIR-M-T1, xunto con quimiometría, concretamente o algoritmo de regresión de mínimos cadrados parcial (PLSR). Este enfoque ofrece unha alternativa económica e rápida aos métodos tradicionais de laboratorio para a avaliación da calidade dos medicamentos.

Inicialmente, os modelos cuantitativos PLSR foron validados en Bélxica, caracterizado por un clima oceánico temperado. Despois, os modelos foron transferidos a Camerún, unha zona de clima tropical, onde os investigadores enfrontáronse a desafíos para prever con precisión novas series de validación utilizando os modelos iniciais. Para superar este obstáculo, elaboráronse dúas estratexias de aumento para facer os modelos preditivos máis robustos fronte aos factores ambientais.

Durante a análise en campo de mostras de comprimidos de ciprofloxacina e metronidazol recollidas de tres cidades diferentes de Camerún, puxéronse a proba os modelos resultantes. Os resultados de contido obtidos usando ambas as estratexias de aumento estaban moi aliñados e non foron estatisticamente diferentes. Non obstante, a primeira estratexia foi máis fácil de implementar, mentres que a segunda destacou en termos de medidas de diagnóstico modelo e perfís de precisión.

Atopáronse dúas mostras dos comprimidos recollidos non conformes en canto ao seu contido, e estes resultados confirmáronse posteriormente mediante a cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que se considera o método de referencia para a análise do contido farmacéutico.

Esta investigación demostra o potencial dos espectrofotómetros NIR portátiles de baixo custo e dos modelos de calibración robustos para mellorar a eficiencia e precisión da avaliación da calidade dos fármacos, salvagardando finalmente a saúde pública. Os investigadores cren que este enfoque innovador pode servir como modelo para iniciativas similares noutras áreas de escasos recursos, contribuíndo á batalla en curso para garantir a seguridade e a eficacia dos produtos farmacéuticos en todo o mundo.

referencia:

Tchounga, CAW; Marini, D.; Nga, EN; Hamuli, PC; Mballa, RN; Hubert, P.; Ziemons, E.; Sacre, P.-Y. Implementación no campo de métodos cuantitativos do infravermello próximo para a análise de medicamentos en ambientes tropicais. Aplicación. Spectrosc. 2023, o antes posible. DOI: 10.1177/00037028231201653