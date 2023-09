Usando un xiroscopio para medir as variacións na rotación da Terra

Un equipo de científicos desenvolveu unha nova forma de medir as variacións na rotación da Terra mediante un xiroscopio. Os investigadores, baseados no Observatorio Xeodésico Wettzell de Alemaña, crearon unha cavidade láser de 16 metros de lonxitude, coñecida como "G", que funciona como un xiroscopio tipo anel. No interior, os raios láser dobres que viaxan en direccións opostas interactúan para crear un patrón de interferencia. Os investigadores descubriron que a medida que a Terra xira, as flutuacións na súa taxa de velocidade reflíctense no patrón de interferencia. Ao analizar o patrón de interferencia, os investigadores puideron calcular a distancia percorrida por un determinado punto da Terra durante un período de tempo específico.

No seu estudo publicado na revista Nature Photonics, os investigadores probaron o rendemento do xiroscopio durante un período de catro meses e foron capaces de medir a duración dun día determinado en poucos milisegundos. Este nivel de precisión é moito maior que os métodos anteriores utilizados para medir a rotación da Terra e podería usarse para construír modelos xeofísicos máis precisos para o transporte global.

Os descubrimentos do equipo foron discutidos por Caterina Cimminelli e Giuseppe Brunetti nun artigo News & Views tamén publicado en Nature Photonics. Os investigadores propuxeron que este novo método de medición da lonxitude do día, unido ás súas variacións, podería levar a modelos xeofísicos mellorados, que teñen unha ampla aplicación en campos como a ciencia climática e a navegación. Os investigadores cren que este enfoque podería proporcionar descricións máis precisas da duración dun día, tendo en conta varios factores que inflúen na rotación da Terra, como a atracción da Lúa, as correntes oceánicas e as condicións atmosféricas.

En xeral, este novo enfoque baseado no xiroscopio é prometedor para avanzar na comprensión da rotación da Terra e os seus efectos en varios fenómenos xeofísicos.

Fontes:

