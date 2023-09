Explorando a historia xeolóxica e os perigos da Caldera de Long Valley

By

Xeocientíficos do US Geological Survey (USGS) embarcaron recentemente nunha excursión de campo á Caldera de Long Valley en California para coñecer máis a fondo a súa historia xeolóxica e os perigos volcánicos. A Caldera de Long Valley, situada no lado leste de Serra Nevada, ten unha complexa historia de erupcións que abarca millóns de anos.

Durante a excursión, os xeocientíficos tiveron unhas impresionantes vistas da paisaxe circundante, que incluían os cráteres Mono-Inyo, o lago Mono e o granito da Serra e as rochas metamórficas. Isto proporcionoulles un contexto máis amplo para estudar a caldeira e avaliar os riscos volcánicos.

A viaxe de campo tamén brindou a oportunidade de examinar novas características xeotérmicas en Hot Creek e presenciar as operacións das centrais eléctricas de Casa Diablo. Os científicos tamén tiveron a oportunidade de visitar as estacións sísmicas e GPS que contribúen á extensa rede de vixilancia de CalVO na rexión de Long Valley.

Comprender a historia xeolóxica da Caldera de Long Valley é crucial para caracterizar os riscos volcánicos. A rexión experimentou varias actividades volcánicas ao longo da súa historia, incluíndo erupcións de basalto hai aproximadamente 4 a 2.6 millóns de anos e a formación de cúpulas de riolita pegajosas hai uns 2.2 millóns a 800,000 anos. A erupción de formación da caldeira que ocorreu hai aproximadamente 760,000 anos foi especialmente significativa.

Ao revisar, desafiar e revisar as suposicións científicas, os xeocientíficos pretenden avanzar e probar novas teorías. A excursión de campo reuniu expertos con diferentes niveis de experiencia para favorecer o intercambio de coñecementos e estimular debates e debates.

O traballo en curso na rexión de Long Valley inclúe a instalación e mantemento de GPS e sensores sísmicos dentro da caldeira e na illa de Paoha, no lago Mono. Ademais, os enxames de terremotos anuais asociados ao derretimento da neve son monitorizados de preto, realízanse estudos xeocronológicos de lavas basálticas precalderas e lévanse a cabo outros estudos xeolóxicos, hidrolóxicos e xeofísicos.

Comprender a historia xeolóxica e os perigos da Caldera de Long Valley non só contribúe ao coñecemento científico dos procesos volcánicos senón que tamén serve como base para avaliar e mitigar os riscos potenciais para as comunidades da rexión.

Fontes:

– Foto do USGS de Jessica L. Ball