Cara a desbloquear os segredos dos buracos negros extragalácticos

Científicos do Centro de Satélites UR Rao (URSC) de ISRO e do Instituto Indio de Tecnoloxía Guwahati (IITG) lograron un importante avance no estudo dos buracos negros. Usando unha técnica chamada polarimetría de raios X, detectaron con éxito a radiación emitida desde unha fonte de buraco negro extragaláctico por primeira vez. Este descubrimento innovador abre novos horizontes para comprender os procesos físicos subxacentes que rodean os buracos negros.

O buraco negro en cuestión está situado na Gran Nube de Magallanes (LMC), unha pequena galaxia compañeira da Vía Láctea. Coñecido como LMC X-3, é un sistema binario formado por un buraco negro e unha estrela normal que é máis quente, máis grande e máis masiva que o noso Sol. O sistema foi descuberto inicialmente por un telescopio de raios X en órbita en 1971 e desde entón foi obxecto de amplas investigacións por parte de varios equipos de astrónomos.

O recente avance foi posible grazas ao Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), a primeira misión da NASA deseñada especificamente para estudar a polarización dos raios X dos obxectos celestes. Lanzado en 2021, IXPE ofrece unha técnica de observación única que permite aos científicos afondar nos procesos de emisión e na xeometría dos obxectos que se acumulan ao redor dos buracos negros.

Os científicos do IITG e da URSC centraron o seu estudo no LMC X-3, considerándoo un laboratorio cósmico ideal. Ao investigar as sinaturas de polarización de raios X deste burato negro mediante IXPE, puideron detectar emisións polarizadas significativas. Estas emisións son probablemente o resultado dunha combinación de emisións directas e/ou reflectidas dunha atmosfera de disco parcialmente ionizada.

Ademais, os investigadores mediron o xiro do buraco negro analizando as observacións da Misión Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) e a Misión Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Os seus descubrimentos indican que o buraco negro no LMC X-3 presenta unha rotación débil.

Este estudo innovador foi publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, contribuíndo aínda máis á nosa comprensión dos fenómenos do buraco negro. Mentres os científicos continúan explorando e estudando a misteriosa natureza dos buracos negros, avances como estes abren o camiño para futuros avances na astrofísica.