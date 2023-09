Os parques urbanos construídos sobre antigas incineradoras poden ter niveis elevados de chumbo, segundo o estudo

Un estudo recente realizado pola Universidade de Duke descubriu que os parques e parques infantís da cidade construídos nos sitios de antigas incineradoras de residuos aínda poden ter niveis significativamente máis altos de chumbo nos seus solos superficiais. A investigación, dirixida polo profesor Daniel D. Richter, analizou mostras de solo superficiais de tres parques da cidade de Durham, Carolina do Norte, que se construíron en antigas incineradoras pechadas a principios dos anos corenta.

O estudo revelou que as mostras recollidas dunha sección do East Durham Park contiñan niveis de chumbo máis de 2000 partes por millón, o que é máis de cinco veces superior ao estándar actual da Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos (EPA) para solos seguros nas áreas de xogos infantís. As mostras de Walltown Park contiñan na súa maioría baixos niveis de chumbo, pero preto do 10% eran preocupantes e algunhas eran moi altas. Por outra banda, todas as mostras do East End Park tiñan niveis de chumbo no chan por debaixo do limiar actual da EPA para a seguridade dos nenos.

Os resultados destacan a necesidade de aumentar os esforzos de vixilancia e mitigación nos parques construídos en antigas incineradoras. Richter subliñou a importancia de determinar os riscos de contaminación e comprender por que a contaminación está a diminuír a diferentes ritmos en diferentes lugares. Reclamou unha mostraxe e un seguimento xeneralizados, así como a creación de mapas de solo e mapas de chumbo de solo en cidades de Estados Unidos e Canadá.

As enquisas históricas indican que preto da metade de todas as cidades investigadas nos EUA e Canadá incineraron residuos sólidos entre os anos 1930 e 1950. As incineradoras queimaron diversos tipos de lixo e lixo, incluídos produtos que contiñan chumbo. As cinzas sobrantes, que concentraban contaminantes como o chumbo, espallaban ás veces polos parques e outros espazos urbanos.

Co fin de facilitar os esforzos de mostraxe e seguimento, Richter mencionou o uso de novas tecnoloxías como os instrumentos portátiles de fluorescencia de raios X. Estes instrumentos poden proporcionar unha análise preliminar de mostras de solo para varios metais, incluído o chumbo, en só 20 segundos. Ademais, os rexistros históricos sobre a incineración de residuos e a eliminación de cinzas poderían axudar a identificar os puntos quentes máis rapidamente.

En xeral, o estudo destaca os posibles riscos para a saúde a longo prazo asociados á contaminación por chumbo nos solos urbanos e enfatiza a necesidade de continuar os esforzos para controlar e mitigar estes riscos nos parques e outros espazos urbanos construídos en antigas incineradoras.

