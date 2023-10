O impacto do hidróxeno neutro na fuga de fotóns Lyman-alfa nas galaxias de época de reionización

By

Os astrónomos aínda non están seguros sobre o proceso e o momento da reionización, que é cando o hidróxeno do universo volveu ionizarse despois de existir como átomos neutros durante uns 200 millóns de anos. A reionización é impulsada polos fotóns de Lyman-continuum (LyC), que teñen a enerxía para eliminar os electróns dos átomos de hidróxeno. A pregunta é, de onde veñen estes fotóns LyC? Moitos astrónomos cren que as primeiras galaxias xogaron un papel na reionización do universo.

Durante o período de reionización, houbo galaxias que emitían radiación Lyman-Alpha (Lyα), que se libera cando os átomos de hidróxeno pasan do seu primeiro estado excitado ao seu estado fundamental. Porén, non todos os fotóns Lyα foron capaces de escapar destas galaxias. Se un fotón Lyα se espalla ata o bordo dunha galaxia, pode escapar e ser detectado. Se ningún fotón Lyα pode escapar, suxire que os fotóns LyC tampouco poden escapar e que a galaxia non contribuíu á reionización.

A presenza de hidróxeno neutro (HI) nestas galaxias puido dificultar a fuga dos fotóns Lyα e, en consecuencia, dos fotóns LyC. Para investigar isto, realizouse un estudo nunha mostra de galaxias observadas preto do final da reionización, utilizando a emisión Lyα e [CII] (emisión do carbono que absorbeu a cantidade correcta de enerxía para que escapase un electrón) para medir os seus desprazamentos ao vermello.

Comparáronse os desprazamentos ao vermello da emisión Lyα e [CII] en cada galaxia. Os investigadores descubriron que a compensación de velocidade entre os dous tipos de emisión, coñecida como compensación de velocidade Lyα, estaba positivamente correlacionada coa masa de gas HI nas galaxias da época da reionización. Isto suxire que a fuga de Lyα nestas galaxias está influenciada polo contido global de gas HI, máis que polas rexións locais.

Os descubrimentos indican que unha crecente abundancia de gas HI dificulta a fuga dos fotóns Lyα, o que tamén dificulta a fuga dos fotóns ionizantes LyC. Isto suxire que estudar o contido global de HI das galaxias pode proporcionar información sobre o proceso de reionización do universo.

Espérase que as futuras observacións do telescopio espacial James Webb (JWST) proporcionen datos de maior calidade sobre antigas galaxias da era da reionización, ofreciendo unha maior comprensión deste período significativo da historia do universo.

Fontes: Lauren Elicker, Universidade de Cincinnati