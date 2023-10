Os novos sensores de seguimento de estrelas permiten a detección de restos por satélite

Están a desenvolverse sensores de seguimento de estrelas para axudar aos satélites a detectar residuos orbitais perigosos que non se poden ver desde o chan. Os rastreadores de estrelas usan a posición coñecida das estrelas para manter os satélites orientados correctamente. Arcsec, un especialista en compoñentes de naves espaciais belga, está asociado coa empresa portuguesa de xestión de tráfico espacial NeuraSpace para desenvolver un rastreador de estrelas para detectar detritos que se espera que se demostre no espazo para 2025. Ao combinar os sensores de Arcsec cos datos existentes de NeuraSpace procedentes de fontes públicas e telescopio terrestre. asociacións, a empresa portuguesa poderá rastrexar restos orbitais moito máis pequenos. Mentres tanto, Redwire, con sede en Jacksonville, Florida, desenvolveu un rastreador de estrelas que pode detectar restos e está previsto que estea en órbita nos próximos seis meses. Outros fabricantes tamén están a explorar o desenvolvemento de rastreadores de estrelas para a detección de restos.

Unha aplicación para rastreadores de estrelas na detección de restos é a imaxe de obxectos que non cooperan nas proximidades das naves espaciais. True Anomaly, un fabricante de satélites con sede en Denver, planea usar rastreadores de estrelas e cámaras Rewire SpectraTRAC para as naves espaciais dedicadas a este fin. Luis Gomes, CEO do especialista en pequenos satélites AAC Clyde Space, explica que os rastreadores de estrelas xa poden detectar obxectos non celestes, pero estes datos normalmente se ignoran para conservar a potencia informática a bordo.

Arcsec tamén está a explorar formas de adaptar os rastreadores de estrelas que xa están en órbita para detectar restos. A compañía entregou ata o momento 50 rastreadores de estrelas, principalmente a cubesats comerciais en órbita terrestre baixa. Convencer aos clientes de rastreadores de estrelas para que rastrexen tamén os restos implicaría algúns custos adicionais, pero podería mellorar a imaxe de marca dos operadores. A asociación entre Arcsec e NeuraSpace ofrece un incentivo para que os usuarios de rastreadores de estrelas se convertan en vixiantes de restos, xa que os clientes recibirían un mellor servizo e información da plataforma de xestión de tráfico espacial.

Fontes:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026