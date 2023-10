Un novo estudo atopa microplásticos nas nubes que poderían afectar o clima

Un estudo recente publicado en Environmental Chemistry Letters revelou a presenza de pequenas partículas de microplástico na auga das nubes recollidas en cumes de gran altitude en Xapón. Os microplásticos, de tamaños comprendidos entre 7.1 e 94.6 micrómetros, detectáronse nas mostras de auga das nubes, o que suxire que poden estar influíndo na formación de nubes e afectando potencialmente o clima.

Xa se descubriu que os microplásticos, que son partículas de menos de 5 milímetros de tamaño, contaminan os océanos, os ríos, os solos e incluso os órganos internos da vida salvaxe. Un crecente corpo de investigacións tamén demostrou que os microplásticos poden transportarse a través da atmosfera, sendo expulsados ​​ao aire polo vento e as pulverizacións do mar e despois caendo de novo ao chan baixo a choiva. Agora, este novo estudo suxire que os microplásticos tamén poden estar presentes nas nubes.

Os investigadores recolleron mostras de auga das nubes utilizando dispositivos de fío fino e analizáronas mediante técnicas de imaxe. Atoparon microplásticos de nove tipos diferentes de plástico, incluíndo polietileno, polipropileno e tereftalato de polietileno. Cada litro de auga de nubes examinado contiña entre 6.7 e 13.9 microplásticos, aínda que os números reais poden ser maiores debido á posible perda de partículas durante a recollida.

O estudo suxire que os microplásticos poderían actuar como núcleos de condensación de nubes ou partículas de núcleo de xeo, afectando á formación de nubes. Isto podería ter implicacións para o clima da Terra, xa que as nubes poden reflectir a luz solar e arrefriar o planeta, ou contribuír á liberación de gases de efecto invernadoiro como o metano e o dióxido de carbono que quentan a Terra.

Non obstante, algúns expertos plantexan dúbidas sobre o impacto directo dos microplásticos na formación de nubes. Argumentan que a presenza de microplásticos nas nubes podería significar simplemente que as partículas están a ser transportadas coa masa de aire e non inflúen directamente no propio proceso de formación da nube.

Determinar o impacto dos plásticos nos sistemas, ecosistemas e saúde da Terra é de importancia crítica, dado o aumento previsto na produción de residuos plásticos. Con un estimado de 26 millóns de toneladas métricas de residuos plásticos previstos entre os anos 1950 e 2050, é necesario realizar máis investigacións para comprender completamente os efectos dos microplásticos na formación de nubes e no clima.

