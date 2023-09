Novo material cuántico: nanoribbons de grafeno individuais contactados por primeira vez

Os científicos da Empa e os seus colaboradores internacionais lograron un gran avance na tecnoloxía cuántica ao contactar con éxito nanocintos de grafeno individuais de precisión atómica. Os nanocintos de grafeno son estruturas bidimensionais de carbono que presentan propiedades físicas únicas e unha variedade de efectos eléctricos, magnéticos e ópticos. Non obstante, estudar estes nanoribons é un reto, xa que as súas propiedades cuánticas se fan máis pronunciadas a medida que se fan máis estreitas. Neste estudo, os investigadores utilizaron electrodos de nanotubos de carbono dun tamaño similar para poñerse en contacto con nanocintos de grafeno únicos, que teñen só un nanometro de ancho.

Colaborando con outros grupos de investigación, o equipo obtivo os nanocintos de grafeno de precisión atómica do laboratorio nanotech@surfaces da Empa e as moléculas precursoras do Instituto Max Planck de Investigación de Polímeros. Os nanotubos de carbono foron cultivados por un grupo da Universidade de Pequín, e a análise computacional realizouse en colaboración coa Universidade de Warwick.

Para garantir un contacto preciso entre os nanocintos e os electrodos de nanotubos, os investigadores tiveron que transferilos e aliñalos coidadosamente no mesmo substrato. O éxito do experimento confirmouse mediante medicións de transporte de carga realizadas a baixas temperaturas. Os investigadores esperan que os sólidos efectos cuánticos dos nanocintos de grafeno poidan incluso ser observables a temperatura ambiente, o que podería ter implicacións significativas para o deseño de futuros materiais cuánticos. Este avance achéganos un paso máis á realización da promesa da tecnoloxía cuántica, co seu potencial para revolucionar diversos campos como a informática, a comunicación e a ciencia dos materiais.

Fontes:

– Os investigadores da Empa e os seus colaboradores internacionais conectaron con éxito electrodos de nanotubos de carbono a nanocintos individuais de precisión atómica. Crédito: Empa

- Artigo de investigación publicado en Nature Electronics: "Nanoribbons de grafeno longos individuais contactados por electrodos de nanotubos de carbono enrolados" [Sen URL proporcionados]

mensaxe navegación