Australia desenvolve unha ferramenta de diagnóstico baseada en CRISPR para a detección de virus Monkeypox

Investigadores en Australia desenvolveron unha ferramenta de diagnóstico innovadora, MPXV-CRISPR, para a detección do virus da varíola do mono (MPXV). Esta ferramenta, a primeira deste tipo en Australia, utiliza a tecnoloxía CRISPR para detectar o virus cunha precisión e velocidade notables. A investigación, un esforzo de colaboración liderado polo Instituto Peter Doherty para Infeccións e Inmunidade e o Instituto de Investigación Médica Walter e Eliza Hall, publicouse en The Lancet Microbe.

Aínda que a tecnoloxía CRISPR é máis coñecida polas súas capacidades na edición do xenoma, recentemente xurdiu como unha poderosa ferramenta para fins de diagnóstico. MPXV-CRISPR está deseñado para dirixirse a secuencias xenéticas específicas que só se atopan no virus MPXV. O doutor Soo Jen Low da Universidade de Melbourne, un dos primeiros autores do estudo, explicou que as ferramentas de diagnóstico baseadas en CRISPR actúan como detectives súper precisos, identificando rapidamente o material xenético asociado a patóxenos específicos.

A ferramenta MPXV-CRISPR está programada para recoñecer o virus elaborando "guías" baseadas nunha base de datos de 523 xenomas MPXV. Cando o ADN viral está presente nunha mostra clínica, o sistema CRISPR é guiado ata o obxectivo e emite un sinal que indica a presenza do virus. Os niveis de sensibilidade e precisión deste método de proba son comparables aos métodos de PCR estándar, pero coa vantaxe de ofrecer resultados nunha fracción do tempo.

Unha das características innovadoras de MPXV-CRISPR é a velocidade á que pode proporcionar un diagnóstico. Os diagnósticos tradicionais da varíola do mono adoitan depender de configuracións de laboratorio centralizadas, o que pode provocar atrasos de varios días antes de que os resultados das probas estean dispoñibles. Pola contra, MPXV-CRISPR pode detectar o virus en só 45 minutos, o que permite unha detección rápida no lugar.

O equipo de investigación está a traballar agora na adaptación de MPXV-CRISPR nun dispositivo portátil que se poida despregar en puntos de atención de todo o país. Isto permitiría un diagnóstico máis rápido e accesible, especialmente en zonas remotas ou lugares con recursos limitados. O equipo pretende revolucionar a xestión da varíola do mono, mellorar os resultados dos pacientes e mellorar a resposta da saúde pública a futuros brotes.

A colaboración de investigación implicou o Instituto Peter Doherty, o Instituto de Investigación Médica Walter e Eliza Hall, o Centro de Saúde Sexual de Melbourne e a Universidade de Monash.

Fontes:

- O microbio Lancet

- Instituto Peter Doherty de Infeccións e Inmunidade

– Instituto de Investigación Médica Walter e Eliza Hall