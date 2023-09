Presentamos MPXV-CRISPR: unha ferramenta de diagnóstico revolucionaria para o virus Monkeypox

Un equipo de científicos do Peter Doherty Institute for Infection and Immunity e do Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research desenvolveu unha innovadora ferramenta de diagnóstico chamada MPXV-CRISPR. Publicado en The Lancet Microbe, esta ferramenta utiliza a tecnoloxía CRISPR para detectar o virus da varíola do mono (MPXV) en mostras clínicas de forma rápida e precisa, superando os métodos de diagnóstico existentes. Diríxese especificamente a secuencias xenéticas exclusivas de MPXV, polo que é o primeiro método de diagnóstico baseado en CRISPR deste tipo en Australia.

A tecnoloxía CRISPR, coñecida polas súas capacidades de edición do xenoma, estase a utilizar agora con fins de diagnóstico. A doutora Soo Jen Low, oficial de investigación do Instituto Doherty e co-primeira autora do estudo, describe os diagnósticos baseados en CRISPR como detectives precisos que identifican pistas específicas relacionadas coa presenza de patóxenos. No caso de MPXV-CRISPR, está "programado" para recoñecer o virus mediante guías de enxeñería que se unen a partes específicas do ADN viral.

Cando se detecta ADN viral nunha mostra clínica, o sistema CRISPR é guiado ata o obxectivo e emite un sinal para indicar a presenza do virus. Este método de diagnóstico alcanza unha sensibilidade e precisión comparables aos métodos de PCR estándar, pero nunha fracción do tempo.

Unha das características innovadoras de MPXV-CRISPR é a súa rapidez para proporcionar un diagnóstico. Os diagnósticos actuais da varíola do mono adoitan tardar días en proporcionar resultados, mentres que MPXV-CRISPR pode detectar o virus en só 45 minutos. O equipo está a traballar actualmente na adaptación desta tecnoloxía a un dispositivo portátil que se poida usar para a detección in situ do virus da varíola do mono en varios centros de saúde.

O doutor Shivani Pasricha, un oficial de investigación superior do Instituto de Investigación Médica Walter e Eliza Hall e coautor principal do estudo, subliña o impacto potencial de MPXV-CRISPR na saúde pública. Ao mellorar o acceso a diagnósticos rápidos e fiables, especialmente en áreas con recursos limitados ou lugares remotos, este enfoque descentralizado das probas podería acelerar o tratamento e mellorar os resultados dos pacientes.

A colaboración entre as institucións de investigación implicou o Instituto Doherty, o Instituto de Investigación Médica Walter e Eliza Hall, o Centro de Saúde Sexual de Melbourne e a Universidade de Monash.

fonte:

– Soo Jen Low et al, Detección rápida do virus da varíola do mono mediante un ensaio mediado por CRISPR-Cas12a: estudo de validación e avaliación de laboratorio, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9