Os astrónomos observan por primeira vez as ondas de radio da supernova de tipo Ia

Os astrónomos fixeron un descubrimento sen precedentes detectando ondas de radio emitidas desde unha supernova de tipo Ia. Esta observación innovadora revela novos coñecementos sobre a natureza das explosións de ananas brancas e os seus ambientes ricos en helio.

As supernovas de tipo Ia son explosións nucleares que ocorren nas estrelas ananas brancas. Son moi utilizados polos astrónomos para medir distancias cosmolóxicas e estudar a expansión do Universo. Non obstante, o mecanismo exacto detrás das supernovas de tipo Ia non se entende completamente. Crese que a explosión é desencadeada pola acumulación de masa dunha estrela compañeira, onde o material acumulado consiste principalmente en hidróxeno. Non obstante, tamén se hipotetizou que as ananas brancas poderían acumular helio dunha estrela compañeira que xa perdera a súa capa exterior de hidróxeno.

Un dos misterios que rodean as explosións de ananas brancas é o comportamento da materia desposuída da estrela compañeira. Non todo o material cae sobre a anana branca; parte forma unha nube de material circumestelar arredor do sistema estelar binario. Esperábase que as ondas de choque da explosión que viaxaban a través deste material circumestelar excitasen átomos e provocasen a emisión de fortes ondas de radio. A pesar de moitas observacións de supernovas de tipo Ia producidas dentro dunha nube de material circumestelar, as emisións de ondas de radio non foran detectadas ata agora.

Un equipo internacional de investigadores, incluídos membros da Universidade de Estocolmo e do Observatorio Astronómico Nacional de Xapón, observou unha supernova de tipo Ia que explotou en 2020. Descubriron que esta supernova estaba rodeada de material circumestelar composto principalmente por helio. Ademais, detectaron con éxito as ondas de radio da supernova. Comparando a forza das ondas de radio observadas con modelos teóricos, os investigadores determinaron que a anana branca estivera acumulando material a un ritmo de aproximadamente 1/1000 da masa do Sol ao ano. Esta é a primeira supernova de tipo Ia confirmada desencadeada pola acreción de masa dunha estrela compañeira cunha capa exterior formada principalmente por helio.

Espérase que o descubrimento de ondas de radio desta supernova de tipo Ia rica en helio afonde na nosa comprensión do mecanismo de explosión e das condicións que conducen a unha supernova de tipo Ia. O equipo de investigación planea seguir buscando emisións de radio doutras supernovas de tipo Ia para obter máis información sobre a evolución que leva a estes eventos explosivos.

Fonte: “A radio-detected type Ia supernova with helio-rich circumstellar material” de Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma e Daniel Stern, Natureza, 17 de maio de 2023.