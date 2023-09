Desbloqueando o potencial da tecnoloxía CRISPR na investigación de trastornos xenéticos

A tecnoloxía CRISPR emerxeu como unha ferramenta innovadora no estudo de trastornos xenéticos, coa síndrome de deleción 22q11.2 que serve como excelente exemplo. Esta síndrome, caracterizada pola deleción dun pequeno segmento de ADN no cromosoma 22, leva a varios trastornos do desenvolvemento e cognitivos. Aínda que os modelos celulares in vitro utilizáronse tradicionalmente para investigar o papel dos xenes na enfermidade, teñen limitacións á hora de captar as complexidades dos trastornos xenéticos dos organismos vivos. Introduza a tecnoloxía CRISPR.

CRISPR–Cas9, unha poderosa ferramenta de edición de xenes, permite aos científicos realizar alteracións precisas no ADN dun organismo. Ao apuntar a células específicas dos ratos, os investigadores poden utilizar CRISPR para examinar como as mutacións xenéticas afectan o desenvolvemento e o funcionamento desas células. Un estudo recente de Santinha et al., publicado en Nature, afondou na aplicación de CRISPR–Cas9 no estudo dos xenes asociados á síndrome de deleción 22q11.2.

O equipo de investigación empregou unha técnica chamada AAV-Perturb-seq, que combina a edición de xenes CRISPR coa secuenciación de ARN dun só núcleo para analizar os cambios transcripcionais causados ​​polas mutacións xenéticas en células individuais. A través deste método, o estudo descubriu novas ideas sobre os xenes implicados na síndrome de deleción 22q11.2. Ao comparar os perfís de expresión xénica das células normais coas que albergan mutacións xenéticas específicas, os investigadores identificaron os xenes implicados no desenvolvemento e funcionamento das células afectadas.

Esta investigación innovadora arroxa luz sobre o extraordinario potencial da tecnoloxía CRISPR para avanzar na comprensión dos trastornos xenéticos. Ao investigar a función dos xenes nos organismos vivos, os científicos obteñen unha comprensión máis completa e precisa de como as mutacións xenéticas contribúen á enfermidade. Estes achados teñen implicacións significativas para o diagnóstico e tratamento da síndrome de deleción 22q11.2. A identificación dos xenes específicos implicados no trastorno permite o desenvolvemento de terapias dirixidas a corrixir as anomalías xenéticas subxacentes.

En conclusión, a tecnoloxía CRISPR revolucionou o estudo da función dos xenes, particularmente en trastornos xenéticos como a síndrome de deleción 22q11.2. Ao aproveitar o poder desta ferramenta de edición de xenes, os científicos poden mellorar a súa comprensión do papel que xogan os xenes na enfermidade e preparar o camiño para tratamentos máis eficaces no futuro.

Palabras clave: CRISPR, función xenética, síndrome de deleción 22q11.2, trastornos xenéticos, modelos celulares in vitro, CRISPR–Cas9, edición de xenes, ADN, cromosoma 22, deficiencias do desenvolvemento, deficiencias cognitivas, AAV-Perturb-seq, secuenciación de ARN dun só núcleo , mutacións xenéticas, perfís de expresión xénica, diagnóstico, tratamento.

Fonte: Santinha, A., Domingues, S., & Pena, M. et al. (2021). Interrogación de transactivación CRISPR–Cas9 de todo o xenoma de elementos reguladores do ADN. Natureza, 598 (7879), 666-670.