Desbloquear novas vías para a degradación das proteínas: unha ventá cara ao potencial terapéutico

As proteínas poden ser beneficiosas e prexudiciais para o corpo humano. Aínda que desempeñan un papel crucial na dixestión e na reparación muscular, certas proteínas tamén poden contribuír a enfermidades como o cancro e o Alzheimer. Os enfoques terapéuticos tradicionais implicaban o bloqueo do sitio activo dunha proteína para evitar a súa interacción coas células. Non obstante, investigadores da Universidade de Stanford descubriron recentemente unha nova vía que ofrece un método alternativo para a degradación das proteínas.

Nun estudo innovador publicado en Science, os químicos de Stanford afondaron no funcionamento interno dos lisosomas, os "chippers" celulares responsables da descomposición das proteínas. Ao entender como as proteínas se transportan aos lisosomas, os investigadores abriron a porta ao desenvolvemento de terapéuticas innovadoras para trastornos relacionados coa idade, enfermidades autoinmunes e mesmo cancros resistentes ao tratamento.

O estudo centrouse nas quimeras de orientación lisosomal (LYTAC), que utilizan a maquinaria de degradación natural da célula para marcar e eliminar proteínas nocivas. Estes LYTAC poden identificar e dirixir proteínas presentes na membrana dunha célula ou nas súas proximidades, o que permite unha degradación máis completa das proteínas. Aínda que os LYTAC demostraron ser prometedores, a súa taxa de éxito variou e os mecanismos subxacentes non foron completamente comprendidos.

A través dunha pantalla xenética CRISPR, o equipo de investigación identificou novos compoñentes celulares que inflúen na eficiencia de LYTAC. Por exemplo, descubriron un vínculo entre o nivel de neddylated cullin 3 (CUL3) e a eficacia de LYTAC. Niveis máis altos de CUL3 neddylated correlacionáronse cunha maior eficacia de LYTAC. Este descubrimento podería levar ao desenvolvemento dunha proba que prediga a resposta do paciente á terapia LYTAC.

Ademais, os investigadores descubriron que as proteínas que transportan manosa 6-fosfatos (M6Ps) poden impedir que os LYTAC realicen a súa función. Estes azucres únense ás proteínas destinadas á degradación lisosomal e ocupan os receptores cos que necesitan unirse os LYTAC. Ao interromper a biosíntese de M6P, había máis receptores desocupados na superficie celular, mellorando a eficacia dos LYTAC.

Os resultados deste estudo teñen implicacións significativas para o descubrimento de fármacos e o desenvolvemento de terapéuticas que aproveitan as vías naturais de degradación das proteínas do corpo. Ao comprender como as proteínas están dirixidas á degradación, os investigadores poden deseñar tratamentos máis eficaces para varias enfermidades. Estes coñecementos arroxan luz sobre unha área da bioloxía previamente inexplorada e destacan o potencial de aproveitar os procesos celulares para combater as proteínas nocivas.

-

FAQ

Que son os lisosomas?

Os lisosomas son orgánulos celulares responsables da descomposición das proteínas e outros residuos celulares.

Cal é o enfoque tradicional para dirixir as proteínas?

O enfoque tradicional consiste en bloquear o sitio activo dunha proteína para evitar a súa interacción coas células.

Que son os LYTAC?

Os LYTAC, ou quimeras de orientación lisosomal, son axentes terapéuticos que utilizan maquinaria de degradación celular para marcar e eliminar proteínas nocivas.

Como funcionan os LYTAC?

Os LYTAC únense a receptores específicos da superficie celular e transportan proteínas para a súa degradación nos lisosomas.

Que son os 6-fosfatos de manosa (M6Ps)?

As M6P son moléculas de azucre que se unen a proteínas destinadas á degradación nos lisosomas.

Fonte: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249