Novos coñecementos sobre a reprodución dos morcegos: apareamento sen intromisión

No mundo da reprodución dos mamíferos, a suposición sempre foi que o apareamento implica intromisión: un mamífero penetra no outro co seu pene. Non obstante, un estudo recente revelou que os morcegos de serotina machos adoptaron un enfoque diferente, reescribindo as regras de apareamento dos mamíferos. Estes morcegos participan nun estilo de apareamento que recorda máis aos paxaros que aos seus homólogos peludos.

O estudo, dirixido polo doutor Nicolas Fasel, examinou o comportamento de apareamento dos morcegos de serotina (Eptesicus serotinus) e fixo un descubrimento sorprendente. En lugar de usar o seu pene para a intromisión, os morcegos de serotina machos úsano como un "brazo copulador". Tocan os seus xenitais xunto coa vulva da femia, o que resulta nun método único de apareamento que é máis parecido ás aves que a calquera outro mamífero coñecido. Este achado desafía a nosa comprensión das normas de apareamento e mostra as fascinantes adaptacións que poden xurdir na batalla dos sexos.

O equipo observou horas de vídeo dunha igrexa holandesa frecuentada por morcegos serotinas e tamén observou morcegos cativos nun centro de rehabilitación de morcegos ucraínos. A partir destas observacións, notaron que os morcegos de serotina machos teñen unha estrutura "en forma de corazón" cuberta de pelo na punta do seu pene cando están totalmente erectos. Esta estrutura funciona como un brazo copulador, reposicionando a membrana da cola da femia para permitir que os machos atopen a posición de apareamento ideal.

As sesións de cópula entre morcegos de serotina machos e femias poden durar unha media de 53 minutos, e algunhas duran máis de medio día. Esta duración prolongada débese probablemente á natureza única do seu estilo de apareamento.

O descubrimento deste comportamento de apareamento non convencional nos morcegos de serotina arroxa luz sobre o concepto de conflito sexual, onde machos e femias da mesma especie evolucionan en resposta aos intentos dos outros de obter vantaxe. No caso dos morcegos de serotina, a estrutura dos seus xenitais evolucionou en resposta aos mecanismos de defensa empregados polas femias para afastar aos pretendientes non desexados.

Para avanzar, os investigadores pretenden explorar os comportamentos copulatorios noutras especies de morcegos e afondar nos aspectos máis secretos da reprodución dos morcegos. Esta nova comprensión dos comportamentos de apareamento dos morcegos abre vías interesantes para máis investigacións sobre as marabillas da reprodución animal.

FAQ

P: Como se aparean os morcegos de serotina machos?

R: Os morcegos de serotina machos usan o seu pene como "brazo copulador" ao tocar os seus xenitais coa vulva da femia.

P: Canto duran as sesións de apareamento dos morcegos de serotina?

R: De media, as sesións de apareamento entre morcegos serotinas machos e femias duran 53 minutos, pero ás veces poden durar máis de medio día.

P: Que é o conflito sexual?

R: O conflito sexual refírese aos cambios evolutivos que se producen entre machos e femias da mesma especie mentres compiten polo éxito reprodutivo.

P: Como evolucionou a estrutura dos xenitais dos morcegos de serotina masculina?

R: A estrutura dos xenitais dos morcegos de serotina masculina evolucionou para superar os mecanismos de defensa empregados polas femias. O pene agrandado axuda a reposicionar a membrana da cola da femia para facilitar o apareamento.