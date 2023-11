O fascinante mundo do carnivorio de fungos: como un depredador atrapa e dixire presas

Un estudo recente proporcionou novos coñecementos sobre os intrincados procesos moleculares implicados cando un fungo carnívoro captura e consome as súas presas. A investigación centrouse en Arthrobotrys oligospora, unha especie de fungo que normalmente obtén nutrientes da materia orgánica en descomposición pero que pode recorrer á depredación cando se enfronta á fame ou á presenza de vermes próximos.

Aínda que estudos anteriores arroxaron algo de luz sobre a bioloxía das relacións depredadores-presas nos fungos, os detalles moleculares deste proceso permaneceron en gran parte descoñecidos. Para abordar esta brecha de coñecemento, un equipo dirixido por Hung-Che Lin da Academia Sinica en Taipei realizou unha serie de experimentos de laboratorio utilizando o verme nematodo Caenorhabditis elegans.

Usando unha técnica chamada RNAseq, os investigadores analizaron a actividade de diferentes xenes en A. oligospora en diferentes etapas de depredación. Descubriron varios procesos biolóxicos clave que parecen desempeñar un papel crucial no comportamento depredador deste fungo.

Os descubrimentos suxiren que cando A. oligospora detecta un verme, hai un aumento na replicación do ADN e na produción de ribosomas. Posteriormente, prodúcese unha regulación positiva dos xenes que codifican proteínas implicadas na formación e función de trampas, incluíndo proteínas adhesivas de vermes secretadas e unha familia de proteínas recentemente identificada chamada "trap enriched proteins" (TEP).

Finalmente, unha vez que A. oligospora estendeu as estruturas filamentosas no verme para dixerilo, os xenes que codifican varios encimas coñecidos como proteases fanse máis activos, en particular un grupo coñecido como metaloproteases. Estas proteases son as encargadas de descompoñer as proteínas, o que indica o seu papel na dixestión dos vermes.

Estes achados non só proporcionan unha comprensión máis profunda dos mecanismos moleculares subxacentes á depredación de A. oligospora, senón que tamén sentan as bases para futuras investigacións sobre outras interaccións depredadores-presas de fungos.

FAQ:

P: Que é RNAseq?

R: RNAseq é unha técnica que se usa para analizar a expresión xénica medindo o nivel de moléculas de ARN nunha mostra. Ofrece información valiosa sobre a actividade de diferentes xenes en diferentes momentos.

P: Que son as proteasas?

R: As proteasas son encimas responsables da descomposición das proteínas en péptidos ou aminoácidos máis pequenos. Desempeñan papeis esenciais en diversos procesos biolóxicos, incluíndo a dixestión.

P: Que é a metaloprotease?

R: As metaloproteases son unha clase de proteases que requiren ións metálicos, como o cinc, para a súa actividade enzimática.

fonte: phys.org