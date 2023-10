Investigando a percepción do tempo no autismo: unha comprensión máis profunda a través de modelos animais

A percepción do tempo é un aspecto crucial da cognición humana e animal, que afecta á toma de decisións, á memoria, á comunicación e ao control motor. O profesor asociado Fuat Balci da Universidade de Michigan afonda no funcionamento da mente humana e animal, estudando o sentido do tempo e as súas semellanzas e diferenzas entre as especies.

Balci céntrase especificamente no tempo escalar, unha característica fundamental da percepción do tempo compartida por varias especies. A medida que aumentan os intervalos de tempo, a precisión do tempo interno diminúe, ao igual que a pixelación na pantalla dunha televisión. Isto suxire que a función do cronómetro do cerebro humano está evolutivamente preservada e comparable entre diferentes especies.

Comprender a percepción do tempo ten implicacións prácticas, incluíndo coñecementos sobre os fundamentos evolutivos da mente humana e o uso de modelos animais para estudar o cerebro humano. A investigación de Balci tamén permite explorar as alteracións da percepción do tempo asociadas a trastornos neurolóxicos como o autismo, que poden levar a intervencións terapéuticas.

Os estudos demostraron que as persoas con autismo poden ter interrupcións no seu reloxo interno, o que provoca unha maior sensación de incerteza. Este aumento da incerteza pode contribuír a comportamentos repetitivos e outros trazos característicos do autismo. Balci pretende descubrir a relación entre os déficits de percepción do tempo e os síntomas máis amplos do autismo.

A través do seu proxecto, titulado "NeVRo: Combinando imaxes de calcio, optoxenética e realidade virtual para investigar o reloxo interno no autismo", Balci utiliza modelos animais autistas para explorar o papel da percepción do tempo nos trastornos do espectro do autismo. Os ambientes tradicionais de proba con animais en caixas pequenas limitan a observación de comportamentos naturais. Balci supera esta limitación creando condicións de proba ecoloxicamente válidas mediante a tecnoloxía de realidade virtual.

Na configuración experimental de Balci, os ratos corren nunha bola suspendida, controlando os seus movementos nun escenario virtual. Este enfoque proporciona un ambiente de proba máis realista e permite a observación da actividade neuronal individual a nivel celular. Balci combina a realidade virtual con tecnoloxías de vangarda como a imaxe do calcio e a optoxenética para manipular neuronas específicas e analizar patróns de actividade cerebral.

Este enfoque combinado vai máis alá do simple cribado de modelos animais para detectar enfermidades e fármacos humanos. O fenotipado en profundidade de Balci implica analizar trazos e características observables para corrixir potencialmente a actividade cerebral perturbada observada no autismo.

A investigación de Balci ten como obxectivo proporcionar unha comprensión máis profunda dos mecanismos cognitivos e o seu papel en trastornos como o autismo. Ao abordar os principais síntomas do autismo, espera descubrir unha causa subxacente común. Esta exploración ten o potencial de desbloquear unha comprensión máis profunda das interrupcións cognitivas no corazón do autismo e preparar o camiño para intervencións terapéuticas máis eficaces.

Fontes:

- Departamento de Ciencias Biolóxicas da Universidade de Michigan (UM Ciencias Biolóxicas)

– Fuat Balci, profesor asociado da UM Ciencias Biolóxicas