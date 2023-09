Comprensión de motores bacterianos: implicacións para nanomáquinas eficientes

Investigadores da Universidade de Nagoya, da Universidade de Osaka e do Instituto de Biociencia e Tecnoloxía de Nagahama fixeron descubrimentos significativos sobre a locomoción das bacterias e as súas potenciais aplicacións no desenvolvemento de nanomáquinas. O equipo, dirixido polo profesor emérito Michio Homma e o profesor Seiji Kojima, identificou o papel da molécula FliG na capa flaxelar, ou o "motor" das bacterias.

O motor flaxelar nas bacterias ten un rotor e un estator. O estator funciona como motor, mentres que o rotor xira en función da transmisión da rotación do estator. Este mecanismo permite que as bacterias avancen ou retrocedan. O anel C, un complexo proteico, controla este movemento. A molécula FliG dentro do anel C actúa como un embrague, facilitando o cambio entre o movemento cara adiante e cara atrás.

Os investigadores investigaron o mutante G215A da molécula FliG, que provoca a rotación permanente do motor no sentido horario. A través do seu estudo, o equipo descubriu que os cambios na estrutura FliG e a interacción das moléculas de auga ao seu redor son os responsables do movemento no sentido horario. Estes cambios tamén ocorren na forma normal de FliG cando xira no sentido horario. As diferenzas estruturais permiten que as bacterias cambien entre o movemento cara adiante e atrás en resposta ao seu ambiente.

Comprender as propiedades físicas da proteína FliG é un gran avance na comprensión do mecanismo molecular da conmutación rotacional nos motores. Os descubrimentos abren o camiño para o desenvolvemento de motores compactos con maior eficiencia de conversión de enerxía. Este coñecemento pódese aplicar no deseño de nanomáquinas artificiais que teñan un control preciso sobre a súa rotación. Estes avances teñen o potencial de revolucionar diversos campos, como a medicina e o deseño da vida artificial.

O estudo, publicado en iScience, marca un importante paso adiante na nosa comprensión dos motores bacterianos e as súas potenciais implicacións para o desenvolvemento de nanomáquinas máis eficientes. Abre novas vías para a investigación en nanotecnoloxía e enxeñería, ofrecendo posibilidades interesantes para futuros avances tecnolóxicos.

fonte:

Tatsuro Nishikino et al. Os cambios na rede hidrofóbica do dominio FliGMC inducen a conmutación rotacional do motor flaxelar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Universidade de Nagoya]