O Lunar Lander de Astrobotic despegará no Vulcan Centaur Rocket de ULA

A compañía aeroespacial con sede en Pittsburgh, Astrobotic, está preparada para facer historia co lanzamento do seu primeiro módulo de aterraxe lunar, que será transportado polo novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA). O CEO de ULA, Tory Bruno, anunciou durante o Cumio do Consello Executivo de Tecnoloxía de CNBC que o lanzamento está programado entre o 24 e o 26 de decembro.

O aterrador robótico Peregrine de Astrobotic estará a bordo do foguete, xunto cunha carga útil de Celestis, unha empresa que utiliza servizos de lanzamento para enviar restos incinerados ao espazo como memorial. O lanzamento forma parte dun contrato de 79.5 millóns de dólares concedido a Astrobotic pola NASA en 2019 a través da iniciativa Commercial Lunar Payload Services. A misión ten como obxectivo entregar cargas científicas ás rexións do norte da Lúa en nome da axencia espacial.

Segundo Bruno, a data específica de lanzamento escolleuse debido a consideracións científicas relacionadas coa mecánica orbital. Os requisitos da misión de Astrobotic requiren unhas condicións de iluminación coidadosamente controladas e unha comunicación por radio continua coa Rede de Espazo Profundo. Estes factores restrinxen a xanela de lanzamento a só uns días ao mes.

A viaxe ata este fito non estivo exenta de retos. O anuncio inicial de ULA como provedor de lanzamento fíxose en 2019, cunha data de lanzamento prevista para 2021. Non obstante, os atrasos técnicos co foguete Vulcan, como a explosión da etapa superior durante as probas no Marshall Space Flight Center da NASA en marzo, provocaron contratempos. . Outros atrasos producíronse debido a incidentes de probas de motores de foguetes nos que participaron os motores BE-4 de Blue Origin. A pesar destes contratempos, a ULA confía en que completen as probas e a cualificación da etapa alta de Vulcan en novembro.

Esta primeira misión, coñecida como Certificación-1, é un dos dous voos de certificación requiridos pola Forza Espacial. O lanzamento terá lugar desde o Launch Complex 41 na Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. ULA ten plans ambiciosos para aumentar a cadencia de lanzamento do Vulcan, co obxectivo de realizar un lanzamento cada dúas semanas a mediados de 2025. A compañía espera que a demanda dos seus servizos de lanzamento veña tanto de clientes gobernamentais como comerciais, sendo un logro notable o recente contrato de Amazon para lanzar unha parte da súa megaconstelación de internet vía satélite Kuiper.

FAQ:

1. Cando está programado o lanzamento do módulo de aterraxe lunar de Astrobotic?

O módulo de aterraxe lunar de Astrobotic lanzarase entre o 24 e o 26 de decembro.

2. Cal é o propósito do módulo de aterraxe robótico Peregrine?

O módulo de aterraxe entregará cargas científicas á parte norte da Lúa en nome da NASA.

3. Por que se escolleu a Noiteboa como data de lanzamento?

A data de lanzamento estivo determinada por factores científicos relacionados coa mecánica orbital e os requisitos da misión de Astrobotic.

4. Que retos afrontou ULA no desenvolvemento do foguete Vulcan?

Os atrasos técnicos, incluídos incidentes como unha explosión de fase superior e fallos nas probas de motores de foguetes, provocaron atrasos no calendario de desenvolvemento.

5. Cal é o significado da primeira misión, a Certificación-1?

A certificación-1 é un dos dous voos de certificación requiridos pola Forza Espacial.

