A empresa Astrobotic, con sede en Pittsburgh, prepárase para o moi esperado lanzamento do seu primeiro módulo de aterraxe lunar no avanzado foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA). O conselleiro delegado da ULA, Tory Bruno, confirmou que o lanzamento está previsto que teña lugar entre o 24 e o 26 de decembro, marcando un fito importante tanto para as empresas como para a industria espacial no seu conxunto.

O próximo lanzamento é unha parte integral da misión de Astrobotic de entregar cargas útiles científicas á rexión norte da Lúa. O módulo de aterraxe robótico Peregrine, desenvolvido por Astrobotic, levará unha capacidade de carga útil de 120 quilogramos e apoiará a iniciativa dos servizos de carga útil lunar comercial da NASA. Esta iniciativa ten como obxectivo fomentar o desenvolvemento da exploración lunar colaborando con empresas privadas.

Nunha colaboración innovadora, o aterrador Peregrine de Astrobotic tamén contará cunha carga útil aloxada de Celestis, unha empresa dedicada ao envío de pequenas porcións de restos incinerados ao espazo como un servizo conmemorativo. Esta asociación única engade un elemento conmovedor á misión e destaca o crecente recoñecemento do espazo como fronteira final para a lembranza humana.

Aínda que a xanela de lanzamento coincide coa Noiteboa, o director xeral da ULA, Tory Bruno, subliña que o momento se basea en minuciosos cálculos científicos. Os requisitos da misión ditan un control coidadoso das condicións de iluminación e a necesidade dunha comunicación por radio constante coa rede de espazo profundo. Estes factores limitan a xanela de lanzamento a só uns días cada mes, o que fai que o lanzamento de Noiteboa sexa aínda máis significativo.

ULA atopouse con reveses técnicos no desenvolvemento do avanzado foguete Vulcan Centaur. Non obstante, a empresa segue comprometida en garantir os máximos estándares de seguridade e rendemento. O próximo lanzamento representa un fito crucial para ULA, xa que é un dos dous voos de certificación necesarios para cumprir os estritos requisitos da Forza Espacial dos Estados Unidos.

O lanzamento está previsto que teña lugar no Launch Complex 41 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. ULA ten plans ambiciosos para o futuro, co obxectivo de aumentar a cadencia de lanzamento do foguete Vulcan Centaur a un lanzamento cada dúas semanas a mediados de 2025. Espérase que este aumento da demanda veña tanto dos clientes gobernamentais como comerciais, xa que ULA segue asegurando contratos e asociacións con axentes clave da industria.

O primeiro lanzamento de aterraxe lunar de Astrobotic, en colaboración con ULA, allana o camiño para a futura exploración espacial e ofrece unha perspectiva única sobre o significado da Noiteboa como data de lanzamento. Demostra as extraordinarias capacidades das empresas privadas para apoiar a investigación científica, render homenaxe aos seres queridos e superar os límites da exploración humana máis aló da Terra.

FAQ

1. Cal é o primeiro aterrador lunar de Astrobotic?

O primeiro módulo de aterraxe lunar de Astrobotic, chamado Peregrine, é unha nave espacial robótica deseñada para entregar cargas útiles científicas á rexión norte da Lúa. Ten aproximadamente seis pés de alto, oito de ancho e ten unha capacidade de carga útil de 120 quilogramos.

2. Cal é a finalidade da misión?

A misión ten como obxectivo apoiar a iniciativa dos servizos de carga útil lunar comercial da NASA entregando cargas útiles científicas á Lúa. Ademais, a misión conta cunha asociación única con Celestis, unha empresa que envía pequenas porcións de restos incinerados ao espazo como un servizo conmemorativo.

3. Por que está previsto o lanzamento para a Noiteboa?

A xanela de lanzamento está determinada polos requisitos da misión que esixen condicións de iluminación coidadosamente controladas e comunicación por radio continua. Estas limitacións dan lugar a algúns días de lanzamento dispoñibles cada mes, un dos cales cae na véspera de Nadal.

4. Que contratempos atopou ULA?

ULA enfrontouse a atrasos técnicos no desenvolvemento do seu foguete Vulcan Centaur, incluídos incidentes que implicaron unha explosión na fase superior durante as probas e outra explosión durante as probas do motor do foguete. Non obstante, ULA segue dedicada a garantir os máximos estándares de seguridade e rendemento.

5. Onde se está a realizar o lanzamento?

O lanzamento terá lugar no Launch Complex 41 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

