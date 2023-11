Novo satélite do Reino Unido para controlar o clima e os desastres naturais da Terra

O Reino Unido está disposto a contribuír ao desenvolvemento dunha nova nave espacial dedicada ao seguimento do cambio climático e as catástrofes naturais. Unindo forzas con Portugal e España no proxecto da Constelación Atlántica, a Axencia Espacial Británica financiará a construción dun satélite pioneiro, destinado a recoller datos valiosos e actualizados sobre as condicións ambientais da Terra. A iniciativa, que recibiu 3 millóns de libras en financiamento do goberno do Reino Unido, non só axudará na detección e seguimento de desastres naturais, senón que tamén apoiará os esforzos para mitigar os riscos potenciais.

O novo satélite, unha colaboración con Open Cosmos, unha empresa con sede no Harwell Space Campus en Oxfordshire, contribuirá significativamente ás iniciativas globais dirixidas ao cambio climático e ao socorro en catástrofes. Tamén proporcionará datos vitais para industrias clave como a agricultura e a enerxía, mellorando aínda máis as súas prácticas de sustentabilidade. Andrew Griffith, ministro do Departamento de Ciencia, Innovación e Tecnoloxía, fixo fincapé no intrincado papel que xoga a observación da Terra para abordar os desafíos globais urxentes. Remarcou que os datos satelitales permiten unha rápida toma de decisións, ao mesmo tempo que reforzan varios sectores da economía do Reino Unido.

Ao asociarse con Open Cosmos e apoiar as ambicións de Atlantic Constellation, o Reino Unido pretende aproveitar a tecnoloxía espacial para acadar obxectivos compartidos. Esta cooperación non só crea novas oportunidades para o desenvolvemento de habilidades futuras, senón que tamén xera perspectivas de emprego, promovendo en última instancia o crecemento económico dentro do país. O anuncio da participación do Reino Unido no proxecto coincide co inicio da Conferencia Espacial do Reino Unido en Belfast, Irlanda do Norte, o que subliña aínda máis o compromiso do país co avance da investigación científica e da exploración espacial.

Preguntas máis frecuentes

Que é o proxecto da Constelación Atlántica?

O proxecto da Constelación Atlántica é unha iniciativa liderada por Portugal, España e o Reino Unido para desenvolver un grupo de satélites destinados a supervisar as condicións ambientais da Terra, con especial atención ao cambio climático e ás catástrofes naturais.

Como vai contribuír o novo satélite aos esforzos contra o cambio climático?

O novo satélite, financiado polo goberno do Reino Unido e desenvolvido en colaboración con Open Cosmos, proporcionará datos actualizados regularmente sobre o clima da Terra. Esta información será fundamental para comprender os patróns e tendencias do clima, o que, á súa vez, facilitará a toma de decisións fundamentadas e a implementación de estratexias eficaces de mitigación do cambio climático.

Que industrias se beneficiarán dos datos do satélite?

Os datos do satélite serán valiosos para unha serie de industrias, incluíndo a agricultura e a enerxía. Mellorará as prácticas agrícolas proporcionando información sobre os patróns meteorolóxicos e a xestión da terra, contribuíndo finalmente a aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Ademais, o sector enerxético pode utilizar os datos para optimizar as operacións e responder mellor aos desafíos relacionados co clima.