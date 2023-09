As poboacións de aves no Reino Unido enfróntanse a gañadores e perdedores a medida que o cambio climático se afianza

Segundo os científicos, as poboacións de aves no Reino Unido están a sufrir cambios significativos debido aos impactos do cambio climático. Aínda que algunhas especies están prosperando, outras están a enfrontarse a graves descensos.

A perda de hábitats naturais, o uso de pesticidas e os patróns meteorolóxicos cambiantes están a contribuír ao declive das especies de aves en Gran Bretaña. O British Trust for Ornithology informa que o número de aves silvestres caeu en 73 millóns desde 1970.

As aves migratorias, en particular, afrontan desafíos mentres navegan por condicións meteorolóxicas extremas en diferentes continentes. O doutor Dave Leech, xefe de anelamento do British Trust for Ornithology, destaca o cambio climático como unha gran presión para as aves migratorias. Teñen que ter en conta as condicións climáticas non só nos seus lugares de cría senón tamén nas súas zonas de invernada e nas rexións polas que pasan durante a migración.

Algunhas especies estanse adaptando ao cambio climático. Os carrizos, por exemplo, están a aproveitar veráns máis longos e calorosos ao producir máis crías. Do mesmo xeito, especies como a curruca de Cetti están ampliando o seu rango cara ao norte.

Non obstante, outras especies, entre elas o cuco e a curruca do salgueiro, están loitando por afrontar o quecemento do clima. Os cucos, que pasan os veráns no Reino Unido, teñen dificultades para volver de África debido á falta de alimentos e á diminución do número.

O descenso das poboacións de aves é unha preocupación importante tanto para os entusiastas das aves como para os conservacionistas. A perda de especies emblemáticas como o cuco e o ruiseñor podería ter un profundo impacto nas xeracións futuras, que quizais nunca teñan a oportunidade de escoitar as súas chamadas únicas.

Non obstante, os entusiastas das aves seguen esperando que o cambio climático poida levar á aparición de novas especies no Reino Unido. Por exemplo, especies como o zanco de ás negras e o abelleiro, que antes raramente se vían nas costas británicas, agora fan as delicias dos observadores de aves.

Mediante unha ampla recollida e seguimento de datos, os científicos esperan comprender mellor os impactos do cambio climático nas poboacións de aves e desenvolver estratexias para mitigar estes cambios.

