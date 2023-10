A nova técnica usa vida microscópica para localizar minerais ocultos

Un estudo innovador realizado por investigadores da Universidade de Columbia Británica deu a coñecer un novo método para detectar depósitos minerais ocultos. En lugar de contar con técnicas tradicionais de perforación, o estudo propón o uso da análise microbiolóxica de mostras de solo como unha forma de identificar con precisión o que se atopa debaixo da superficie.

A investigación, publicada na revista Nature Communications Earth and Environment, céntrase especificamente na identificación da kimberlita, un tipo de rocha coñecida por conter diamantes. Ao analizar mostras de solo tomadas por riba dos depósitos de kimberlita confirmados, os investigadores puideron identificar indicadores microbianos que estaban altamente correlacionados coa presenza de kimberlita. De feito, 59 dos 65 indicadores identificados no laboratorio atopáronse nas mostras de solo.

Esta nova técnica abre posibilidades tamén para a exploración doutro tipo de xacementos minerais. Aínda que o estudo centrouse principalmente nos depósitos de kimberlita e pórfido de cobre, os investigadores cren que a análise microbiolóxica podería usarse para detectar unha ampla gama de minerais.

Os beneficios deste enfoque van máis aló da súa precisión. As empresas da industria mineira poden aforrar cantidades significativas de tempo e diñeiro integrando a análise microbiolóxica no seu proceso de exploración de minerais. As técnicas tradicionais de perforación poden ser prohibitivamente caras, polo que é crucial para as empresas ter unha comprensión clara dos potenciais depósitos minerais antes de emprender costosas operacións de perforación.

A medida que a nosa sociedade prioriza cada vez máis as enerxías renovables e traballa para mitigar os impactos do cambio climático, a necesidade de métodos de exploración de minerais precisos e eficientes é maior que nunca. Ao desenvolver bases de datos de sinaturas microbianas para varios minerais, os investigadores esperan ampliar a aplicación desta técnica a minerais máis "relevantes para o clima".

Aínda que este estudo supón un avance significativo no campo da exploración de minerais, serán necesarias máis investigacións e validacións para establecer todo o potencial da análise microbiolóxica como ferramenta estándar na industria. Non obstante, este enfoque innovador é prometedor para revolucionar os métodos de exploración de minerais e desbloquear recursos ocultos baixo a superficie terrestre.

FAQ

Cal é o propósito da investigación realizada na Universidade da Columbia Británica?

O obxectivo da investigación é desenvolver un método para identificar os depósitos minerais que están ocultos baixo capas de solo. Ao analizar a vida microscópica no solo, os investigadores poden inferir a presenza de minerais no subsolo sen recorrer a custosas técnicas de perforación.

Que son os indicadores microbianos?

Os indicadores microbianos son tipos específicos de microbios ou variacións na actividade microbiana que serven de sinais para a presenza de certos minerais. No estudo, os investigadores identificaron indicadores microbianos que estaban altamente correlacionados coa kimberlita, un tipo de rocha coñecida por conter diamantes.

Cales son os beneficios potenciais da análise microbiolóxica na exploración de minerais?

Integrar a análise microbiolóxica no proceso de exploración de minerais pode ofrecer varias vantaxes. Pode aforrar tempo e diñeiro para as empresas mineiras ao proporcionar información máis precisa sobre os posibles depósitos antes de comezar as operacións de perforación. Ademais, este enfoque aliña o crecente enfoque nas enerxías renovables e os esforzos de mitigación do cambio climático, xa que permite a identificación de minerais relevantes para estes campos.