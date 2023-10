Vega Rocket lanza con éxito dous satélites principais na misión VV23

A misión VV23 de Vega, o lanzador lixeiro ofrecido por Arianespace, lanzouse con éxito ás 1:36 UTC do 9 de outubro desde o Centro Espacial de Guyana. Esta misión, a quinta SSMS (Small Satellites Mission Service) compartida por Arianespace desde setembro de 2020, transportaba dúas cargas útiles principais: Theos 2, un satélite de observación da Terra construído por Airbus Defence and Space para a Axencia de Desenvolvemento de Tecnoloxía Espacial e Geoinformática de Tailandia (GISTDA), e o satélite meteorolóxico Triton da Axencia Espacial Taiwanesa (TASA).

Xunto a estes dous satélites primarios, había dez cubesats a bordo do foguete Vega, incluído o demostrador francés N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre), desenvolvido polo Cnes e a startup de Toulouse U-Space. A Comisión Europea tamén apoiou varias misións neste lanzamento, incluíndo Anser Leader, Anser Follower 1 e 2 (cubesats españois), CSC/Syndeo 1 e 2 (cubesats holandeses) e EstCube 2 (cubesat de estudantes de Estonia).

O voo das tres primeiras etapas do foguete Vega durou pouco máis de 6 minutos, seguidos de dous acesos da etapa superior Avum para inxectar os dous satélites principais a unha altitude de 601 km. Os dez cubesats separáronse do dispensador de SSMS despois de dúas ignicións máis do escenario, aproximadamente 43 minutos e 58 segundos despois do despegue. Finalmente, unha quinta ignición de Avum desorbitaba o escenario.

Co éxito da misión VV23, Vega volveu a voar tras o fracaso da súa primeira misión comercial en decembro de 2022. Esta misión tamén supuxo o terceiro e último lanzamento de Arianespace en 2023. Foi o penúltimo voo da versión orixinal de Vega, que púxose en marcha en febreiro de 2012. O voo final da primeira versión de Vega espérase en abril de 2024, seguido da introdución de Vega C no cuarto trimestre.

