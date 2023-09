Astrónomos turcos estudan o cúmulo aberto de NGC 2509 usando datos de Gaia

Usando datos do satélite Gaia da ESA, astrónomos da Universidade de Istambul realizaron un estudo sobre o cúmulo aberto NGC 2509, proporcionando información sobre os seus parámetros estruturais e astrofísicos. Os cúmulos abertos son grupos de estrelas que están unidas gravitacionalmente entre si e fórmanse a partir da mesma nube molecular xigante. NGC 2509, situado na constelación de Puppis, é un cúmulo aberto de idade intermedia que foi pouco estudado, con moitas das súas propiedades aínda incertas. Para investigar NGC 2509, os astrónomos analizaron datos astrométricos e fotométricos de Gaia Data Release 3. Separaron os membros do cúmulo das estrelas de campo e determinaron parámetros fundamentais máis precisos de NGC 2509.

O estudo descubriu que NGC 2509 ten un movemento propio medio de -2.72 e 0.8 mas/ano en ascensión recta e declinación, respectivamente. A súa distancia estimada é de aproximadamente 8,200 anos luz, e a súa idade probablemente sexa de 1.5 millóns de anos. O raio límite do cúmulo é duns 16.7 anos luz, e o avermellamento é de 0.1 mag. A metalicidade de NGC 2509 mídese nun nivel de 0.0152 dex, e a súa densidade estelar central é de aproximadamente 32.33 estrelas/arcmin².

Ampliar a lista de cúmulos galácticos abertos coñecidos e estudalos en detalle é crucial para mellorar a nosa comprensión da formación e evolución da nosa galaxia. Este estudo contribúe ao coñecemento de NGC 2509 e proporciona información valiosa sobre as súas propiedades. A investigación e o estudo dos cúmulos abertos continuarán descubrindo máis sobre a intrincada natureza do noso universo.

