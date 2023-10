Un novo estudo suxire que o núcleo da Terra pode estar filtrando

Os investigadores detrás dun estudo recente publicado na revista Nature atoparon probas de que o núcleo da Terra podería estar filtrando. O estudo centrouse nos antigos fluxos de lava da illa de Baffin, no arquipélago ártico de Canadá, que contiña as proporcións máis altas de helio-3, helio-4 e outro isótopo raro xamais descuberto nas rochas volcánicas terrestres.

Os niveis elevados de helio-3 suxiren que os fluxos de lava se orixinan nas profundidades do núcleo terrestre. Aínda que o mecanismo exacto de como se produce esta fuga segue sen estar claro, hai unha hipótese de que rastros de elementos raros, como o helio-3, poden filtrarse fóra do núcleo e viaxar á superficie terrestre.

Este achado baséase no coñecemento previo de que o helio-3 está presente nas rochas da illa de Baffin. Non obstante, os investigadores querían determinar canto máis altos eran os niveis en comparación con informes anteriores, apoiando aínda máis a posibilidade dunha fuga de núcleo.

Afortunadamente, esta fuga non parece ser perigosa actualmente. Os investigadores determinaron que non hai suficientes átomos de helio-3 nas rochas para representar unha ameaza e, dado que o helio-3 é un gas nobre, non interactúa químicamente con outros elementos. Ademais, a zona onde os fluxos de lava chegan á illa de Baffin é extremadamente remota, o que reduce o risco de exposición humana.

O descubrimento dunha posible fuga no núcleo terrestre suscita preguntas interesantes sobre a nosa comprensión do funcionamento interno do planeta. Serán necesarias máis investigacións para desvelar o misterio que rodea este fenómeno e determinar as súas implicacións para o núcleo da Terra.

Fontes:

- Natureza (revista)

– Fonte da imaxe: Mariana Ianovska / Adobe