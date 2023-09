Xorde a preocupación pola misión Aditya L1 da India no medio dos riscos de tormentas solares

O lanzamento recente da NASA dun vídeo aterrador que mostra unha poderosa nube Coronal Mass Ejection (CME) levantou preocupacións sobre os posibles riscos que pode atopar a misión Aditya L1 da India. Mentres a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) agarda ansiosamente o éxito da súa misión Sun, Aditya L1, os expertos están facendo paralelismos cos retos aos que se enfronta a misión Parker Solar Probe da NASA.

A sonda solar Parker da NASA foi fundamental para proporcionar información valiosa sobre os impactos nocivos das tormentas solares. Os seus encontros próximos co Sol proporcionaron datos cruciais sobre os fenómenos solares, contribuíndo a unha mellor comprensión dos seus efectos na Terra. Observacións recentes revelan que estas tormentas solares poden afectar o clima e desencadear a aparición de auroras ao redor das rexións polares.

A pesar de navegar con éxito nunha poderosa tormenta solar e de reunir importantes datos solares, a Parker Solar Probe subliñou os perigos potenciais aos que se enfrontan as misións das sondas espaciais. Con Aditya L1 de camiño ao punto Lagrange 1, onde estudará o Sol, xurdiron a preocupación de que poida atoparse con desafíos similares.

As CME, inmensas erupcións da atmosfera exterior do Sol, impulsan o clima espacial, o que supón riscos para os satélites, as tecnoloxías de comunicación e as redes eléctricas da Terra. A Parker Solar Probe tiña como obxectivo analizar se os CME poden interactuar co po planetario e predecir patróns meteorolóxicos espaciales para salvagardar o noso planeta, as actividades humanas e os satélites.

O po interplanetario, que se atopa preto de planetas como a Terra, xoga un papel crucial na comprensión da velocidade á que os CME viaxan do Sol á Terra, permitindo unha previsión máis precisa do seu impacto. Estes fenómenos solares poden desprazar o po interplanetario ata 6 millóns de quilómetros de distancia da Terra.

Aínda que persisten as preocupacións, é esencial considerar algúns factores clave sobre a misión Aditya L1. A diferenza da misión Parker, a sonda Aditya L1 está situada a unha distancia considerable do Sol, situándose a pouco máis de 1.5 millóns de quilómetros da Terra. Ademais, a nave está equipada con capas protectoras e materiais especiais para protexela da radiación e das nubes CME.

Mentres Aditya L1 continúa a súa viaxe polo espazo profundo, en dirección ao punto de Lagrange, tomáronse precaucións para mitigar os posibles danos. O ISRO da India segue optimista sobre o éxito da súa misión no medio dos desafíos que presentan as tormentas solares.

