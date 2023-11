O descubrimento revolucionario arroxa luz sobre a natureza de Be Stars

Científicos da Universidade de Leeds fixeron un descubrimento innovador que podería remodelar completamente a nosa comprensión das estrelas Be, algunhas das estrelas máis significativas e comúns do universo. As suposicións anteriores sostiñan que as estrelas Be existen principalmente en sistemas de estrelas dobres, pero novas evidencias suxiren que en realidade poden formar parte de sistemas de estrelas triples.

Liderado por Ph.D. o estudante Jonathan Dodd e o profesor René Oudmaijer, os investigadores utilizaron datos do satélite Gaia da Axencia Espacial Europea para analizar o movemento destas estrelas polo ceo nocturno. As súas observacións indicaron que as estrelas Be teñen unha taxa de acompañantes menor do esperado, o que inicialmente suscitaba dúbidas sobre a súa formación.

Non obstante, unha investigación máis adiante revelou que en separacións máis grandes, a taxa de estrelas compañeiras é similar entre as estrelas Be e outras B. Isto levou aos investigadores a inferir que unha terceira estrela adoita estar presente nestes sistemas, o que provocou que a estrela acompañante se aproximase á estrela Be. Esta estreita proximidade permite a transferencia de masa dunha estrela a outra, dando como resultado a formación do distintivo disco de estrelas Be.

Este descubrimento desafía o consenso anterior de que os discos arredor das estrelas Be son causados ​​unicamente pola rápida rotación das propias estrelas. Ao considerar a influencia dos sistemas estelares triples, os científicos profundaron na nosa comprensión da formación e evolución destes intrigantes obxectos.

"O feito de que non as vexamos pode deberse a que agora están demasiado débiles para ser detectadas", di o investigador principal, o profesor Oudmaijer, suxerindo que estas estrelas compañeiras poderían facerse máis pequenas e débiles despois de ser desposuídas da súa masa polo "vampiro". Sexa estrela.

Esta investigación arroxa nova luz sobre a complexa dinámica das estrelas Be e destaca a necesidade de seguir investigando os sistemas estelares múltiples. Ao ampliar o noso coñecemento destas estrelas masivas, obtemos información valiosa sobre os procesos máis amplos da evolución estelar.

FAQ

Que son as estrelas de Be?

As estrelas Be son un subconxunto de estrelas B que se caracterizan pola presenza dun disco circumestelar feito de material gasoso. Estes discos aseméllanse aos aneis de Saturno no noso propio sistema solar.

Cal é a importancia deste descubrimento?

O descubrimento de que as estrelas Be poden existir en sistemas estelares triples desafía as suposicións anteriores sobre a súa formación e evolución. Proporciona información valiosa sobre a complexa dinámica destes obxectos e afonda a nosa comprensión da evolución estelar en xeral.

Como se fixo este descubrimento?

Os investigadores analizaron os datos do satélite Gaia da Axencia Espacial Europea, que rastrexa o movemento das estrelas polo ceo nocturno. Ao observar os movementos das estrelas Be, puideron inferir a presenza dunha terceira estrela en moitos casos, o que inflúe na formación do disco da estrela Be.

Que implicacións ten isto para futuras investigacións?

Este descubrimento abre novas vías para explorar a natureza das estrelas Be e o papel de múltiples sistemas estelares na súa formación. Necesítanse máis investigacións para comprender plenamente a dinámica destes sistemas e os procesos implicados na transferencia de masa entre estrelas.