O novo descubrimento revela que as estrelas triples poderían transformar a nosa comprensión das estrelas masivas

Un novo estudo innovador realizado por científicos da Universidade de Leeds arroxou luz sobre un aspecto previamente descoñecido das estrelas Be masivas. A investigación, dirixida polo estudante de doutoramento Jonathan Dodd e o profesor René Oudmaijer da Escola de Física e Astronomía, desafía a crenza de longa data de que as estrelas Be existen principalmente como estrelas dobres, o que suxire que, en cambio, poderían formar parte de sistemas triples.

As estrelas Be, un subconxunto de estrelas B, caracterízanse pola presenza dun disco de gas que as rodea, que lembra aos aneis de Saturno no noso propio Sistema Solar. Aínda que estas estrelas son coñecidas desde hai máis dun século, as súas orixes permaneceron como un misterio ata agora. O consenso predominante entre os astrónomos era que os discos de gas se formaron debido á rápida rotación das estrelas Be, que á súa vez foi atribuída ás interaccións entre as estrelas nun sistema binario.

Non obstante, os investigadores descubriron evidencias que indican que as estrelas Be adoitan existir como parte de sistemas triples en lugar de sistemas binarios. Ao analizar os datos do satélite Gaia da Axencia Espacial Europea, observaron o movemento das estrelas polo ceo nocturno durante longos períodos de tempo. Esta análise minuciosa revelou oscilacións e espirais sutís na traxectoria das estrelas, o que indica a presenza de acompañantes adicionais.

Sorprendentemente, o estudo descubriu que as estrelas Be parecen ter unha menor taxa de acompañantes en comparación coas estrelas B inicialmente. Non obstante, o equipo teoriza que esta discrepancia pode atribuírse ao feito de que estes compañeiros quedaron demasiado febles para ser detectados. Unha investigación posterior utilizando un conxunto diferente de datos confirmou que a taxa de estrelas compañeiras entre as estrelas B e Be faise comparable a separacións máis grandes, o que suxire a implicación dunha terceira estrela en moitos casos.

Esta nova comprensión da prevalencia de sistemas triples entre as estrelas Be ten implicacións de gran alcance para varios campos da astronomía. Pode contribuír á nosa comprensión dos buracos negros, das estrelas de neutróns e mesmo das fontes de ondas gravitacionais. O profesor Oudmaijer suxire que estes achados proporcionan información valiosa sobre os obxectos que orixinan ondas gravitacionais, como a fusión de buracos negros e estrelas de neutróns. Ademais, o descubrimento enfatiza a importancia de considerar os sistemas de estrelas triples no estudo da evolución estelar.

Esta investigación innovadora, financiada polo Science and Technology Facilities Council (STFC), foi realizada por un equipo colaborativo de científicos da Universidade de Leeds, entre eles os estudantes de doutoramento Jonathan Dodd e Isaac Radley, xunto co doutor Miguel Vioque do Observatorio ALMA en Chile e a doutora Abigail Frost do Observatorio Europeo Austral de Chile.

