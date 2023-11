As especies de trilobites recentemente descubertas arroxan luz sobre a xeografía do mundo antigo

Recentemente realizouse un descubrimento científico fascinante nunha rexión pouco estudada de Tailandia. Nesta zona foron desenterradas dez especies de trilobites, antigas criaturas mariñas que viviron hai aproximadamente 490 millóns de anos. Crese que estes trilobites recentemente descubertos teñen implicacións significativas para comprender a xeografía do mundo antigo.

Os trilobites, caracterizados polas súas distintivas cabezas en forma de media lúa e o aparello respiratorio baseado nas patas, xa están extinguidos. Non obstante, os seus fósiles proporcionan información importante sobre o pasado da Terra. A monografía de 100 páxinas publicada recentemente nunha revista británica afonda nos detalles destas especies de trilobites recentemente identificadas. Unha das especies foi nomeada en homenaxe á princesa real tailandesa Maha Chakri Sirindhorn, o que reflicte a súa dedicación ao desenvolvemento das ciencias en Tailandia.

Os fósiles de trilobites atopáronse incrustados entre capas de cinza petrificada en pedra arenisca, chamada toba, resultado de antigas erupcións volcánicas que se asentaron no fondo do mar. A diferenza doutros tipos de rochas ou sedimentos, as tobas conteñen cristais de circonio. O zircón é un mineral altamente duradeiro que se formou durante as erupcións volcánicas, polo que é resistente á calor, á intemperie e á erosión. Co paso do tempo, os átomos de uranio dentro destes cristais decaen para formar átomos de chumbo, o que permite aos investigadores determinar a idade tanto dos fósiles de trilobites como da propia erupción volcánica.

O que fai que este descubrimento sexa particularmente significativo é a escaseza de tobas do período Cámbrico tardío, que abarca desde hai 497 a 485 millóns de anos. Este período segue sendo pouco entendido debido á falta de formacións rochosas datadas con precisión en todo o mundo. Non obstante, os tobas atopados en Tailandia non só proporcionan un medio para datar fósiles na rexión, senón que tamén ofrecen información sobre outras partes do mundo onde existen fósiles similares dentro de rochas non datables.

Este descubrimento ampliou a comprensión das antigas configuracións continentais. Durante a existencia dos trilobites, a rexión de Tailandia estaba situada nas marxes exteriores de Gondwanalandia, un antigo supercontinente que comprende África, India, Australia, América do Sur e a Antártida. Os investigadores, a través do estudo dos fósiles, pretenden determinar a posición precisa desta rexión tailandesa en relación co resto de Gondwanalandia, contribuíndo a reconstruír o puzzle da xeografía antiga da Terra.

A revelación destas doce especies de trilobites que antes non se vían en Tailandia, aínda que se atopaban noutros lugares do mundo, apoia aínda máis a crenza de que Tailandia comparte unha conexión con rexións como Australia. Esta información contribúe a mellorar o coñecemento dos vínculos do mundo antigo e dos patróns de migración de diferentes especies a través dos continentes.

A importancia deste descubrimento reside no seu potencial para reconstruír a crónica do cambio evolutivo e as extincións. Ao estudar estes fósiles antigos, os científicos poden obter información valiosa sobre a historia do noso planeta. Comprender mellor o pasado permítenos afrontar os desafíos aos que nos enfrontamos no noso mundo que cambia rapidamente.

FAQ

1. Que son os trilobites?

Os trilobites eran criaturas mariñas extintas con cabezas en forma de media lúa que viviron hai millóns de anos. Tiñan estruturas respiratorias únicas baseadas nas pernas.

2. Por que se atopan os fósiles de trilobites nos tobas?

Os tobas son rochas formadas por cinzas volcánicas que se asentaron no fondo do mar hai millóns de anos. Estas rochas conteñen cristais de circonita, que permiten a datación precisa de fósiles e erupcións volcánicas.

3. Por que son significativos estes trilobites recentemente descubertos?

O descubrimento destas especies de trilobites en Tailandia proporciona información valiosa sobre a xeografía do mundo antigo e as súas conexións con outras rexións como Australia. Os fósiles arroxan luz sobre os patróns de migración e os vínculos das especies en diferentes continentes.

4. Como mellorará este descubrimento a nosa comprensión da historia da Terra?

Ao estudar estes fósiles de trilobites, os investigadores poden desentrañar a crónica do cambio evolutivo e as extincións, o que nos axuda a comprender os desafíos aos que nos enfrontamos no noso mundo actual. Este coñecemento permítenos comprender mellor o pasado do noso planeta.