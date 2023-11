Desvelando a historia non contada: os trilobites e os misterios da xeografía antiga

By

Un descubrimento innovador arroxou luz recentemente sobre o mundo antigo, proporcionando aos científicos información valiosa sobre as conexións xeográficas das épocas prehistóricas. Desde as profundidades dunha rexión pouco explorada de Tailandia, xurdiron dez novas especies de trilobites, que cautivaron aos investigadores coa súa narrativa convincente. Estas criaturas mariñas desaparecidas, adornadas con fascinantes cabezas en forma de media lúa, ofrecen unha ollada a un fascinante quebracabezas do pasado.

Atrapados dentro de capas de cinza petrificada en pedra arenisca, estes fósiles de trilobites permaneceron ocultos durante 490 millóns de anos. A arenisca, formada a partir de erupcións volcánicas, asentouse no fondo do océano e solidificouse nunha capa verde distinta chamada toba. A diferenza doutros tipos de rochas ou sedimentos, as tobas conteñen cristais de circon, un mineral que se formou durante as erupcións volcánicas e posúe unha resistencia incomparable.

Os cristais de circonio son coñecidos pola súa estabilidade química, resistencia á calor e resistencia á intemperie. Estes extraordinarios cristais albergan átomos de uranio que se desintegran gradualmente co paso do tempo, transformándose en átomos de chumbo. Mediante o uso de técnicas de radioisótopos, os investigadores poden analizar a idade dos cristais de zircón, determinando posteriormente a idade da erupción e a idade do fósil.

Durante o período Cámbrico, hai entre 497 e 485 millóns de anos, os tobas desta época en particular son excepcionalmente raros. Non obstante, o descubrimento destes fósiles de trilobites en Tailandia levantou o veo deste enigmático período. Os fósiles non só proporcionan información sobre a xeografía antiga de Tailandia, senón que tamén permiten unha mellor comprensión de fósiles similares descubertos en China, Australia e mesmo América do Norte.

Situados nunha illa chamada Ko Tarutao, os fósiles de trilobites foron descubertos no reino dun xeoparque da UNESCO, atraendo a equipos internacionais de científicos para desvelar os seus segredos. Entre os achados máis cativantes atópase a presenza de doce especies de trilobites nunca vistas en Tailandia pero que se sabe que habitan noutras partes do mundo. Este vínculo entre Tailandia e Australia ofrece unha visión cautivadora da interconexión dos antigos continentes.

Mentres vivían os trilobites, estas rexións situáronse nos bordos exteriores de Gondwanalandia, un antigo supercontinente que abarcaba África, India, Australia, América do Sur e a Antártida. Xeólogos e investigadores están a traballar con dilixencia para determinar a localización exacta desta rexión en relación co resto de Gondwanalandia, unindo o seu significado histórico no crebacabezas máis grande dos continentes en constante cambio da Terra.

A través do descubrimento de especies como Tsinania sirindhorn, bautizada en homenaxe á princesa real tailandesa Maha Chakri Sirindhorn, os investigadores esperan coñecer a idade destes trilobites. Vincular as especies atopadas en Tailandia con especies relacionadas en China proporcionará información crucial sobre a súa liña de tempo e evolución.

Nesta incrible crónica da historia antiga deixada ao descuberto polos fósiles de trilobites, presentamos un rico tapiz de cambios evolutivos e extinción. A Terra deixou atrás este inestimable rexistro, que nos capacita para comprender mellor os desafíos aos que nos enfrontamos no presente e no futuro. Canto máis aprendemos destes fósiles notables, máis preparados estaremos para navegar polas complexidades do noso planeta hoxe.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que son os trilobites?

R: Os trilobites son criaturas mariñas extintas caracterizadas pola súa cabeza en forma de media lúa e a súa respiración baseada nas pernas.

P: Cantos anos teñen os fósiles de trilobites descubertos en Tailandia?

R: Os fósiles de trilobites atopados en Tailandia teñen aproximadamente 490 millóns de anos.

-¿Que significado ten a toba na que se atoparon os fósiles?

R: A toba que contén os fósiles de trilobites é rica en cristais de circonita, o que permite aos investigadores determinar con precisión a idade dos fósiles e obter información sobre a historia xeolóxica de varias rexións.

P: Como axudan estes fósiles aos investigadores a comprender a xeografía antiga?

R: O descubrimento de fósiles de trilobites en Tailandia proporciona información valiosa sobre as conexións xeográficas entre as diferentes rexións durante o período Cámbrico. Ao comparalos con fósiles atopados noutras partes do mundo, os investigadores poden comprender mellor a antiga distribución das masas terrestres, como Gondwanaland.

P: Cal é o significado da especie que leva o nome da princesa real tailandesa?

R: A especie que leva o nome da princesa real tailandesa, Tsinania sirindhornae, ten o potencial de establecer a idade das especies relacionadas que se atopan en China, axudando aos científicos a reconstruír a liña temporal evolutiva destes trilobites.