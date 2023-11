A nova estratexia mellora a condutividade e a estabilidade dos condutores de protóns

By

Científicos do Instituto Tecnolóxico de Tokio descubriron un enfoque innovador para mellorar a condutividade e a estabilidade dos condutores de protóns a temperaturas intermedias e baixas. Ao dopando doante un material nai con vacantes intrínsecas de osíxeno desordenadas, en lugar do método de dopaxe do aceptor de uso habitual, os investigadores puideron mellorar moito a condutividade dos protóns e a estabilidade dos condutores de protóns de tipo perovskita. Este avance abre novas posibilidades para o deseño de pilas de combustible e pilas de electrólise.

As células de combustible/electrólise (PCFC/PCEC) protónicas (ou condutoras de protóns) están a chamar a atención como tecnoloxía de enerxía sostible. Estes dispositivos teñen a capacidade de converter enerxía química en electricidade e viceversa con cero emisións a temperaturas baixas ou intermedias. Teñen o potencial de servir como fontes de enerxía eficientes para varias aplicacións. A diferenza doutros tipos de pilas de combustible e electrolizadores, os PCFC/PCEC non dependen de catalizadores de metais preciosos nin de aliaxes caras, polo que son máis rendibles.

Ata o de agora, non houbo informes de condutores de protóns con alta condutividade e alta estabilidade a temperaturas intermedias e baixas. Esta limitación, coñecida como a "brecha de Norby", foi un desafío para os científicos durante moitos anos. Non obstante, o profesor Masatomo Yashima e o seu equipo de Tokyo Tech desenvolveron unha nova estratexia para superar esta brecha.

En lugar de usar a dopaxe do aceptor, que introduce impurezas para crear vacantes de osíxeno na rede cristalina, os investigadores centráronse na dopaxe dos doadores. Dopando o material nai cun dopador doante, foron capaces de reducir o efecto de atrapamento de protóns que se produce coa dopaxe do aceptor. Isto levou a unha alta condución de protóns e unha maior estabilidade.

Os experimentos e análises teóricas do equipo utilizando técnicas de simulación avanzadas demostraron que o material dopado co doador mostraba unha condutividade de protóns excepcional a temperaturas intermedias e baixas. Ademais, mostrou unha alta estabilidade baixo varias atmosferas, polo que é un candidato prometedor para aplicacións prácticas.

Este descubrimento abre novas posibilidades para o desenvolvemento de condutores de protóns para PCFC/PCEC cun rendemento sen precedentes. As estratexias propostas polos investigadores e o descubrimento do novo material teñen o potencial de ter un impacto significativo no campo da enerxía e da ciencia e tecnoloxía ambiental.

FAQ:

P: Que é a dopaxe dos doadores?

R: A dopaxe do doante consiste en incorporar un dopante nun material para aumentar a súa condutividade eléctrica ou modificar as súas propiedades.

P: Que é a dopaxe do aceptador?

R: O dopaxe do aceptor é un método usado para introducir impurezas nun material para crear vacantes de osíxeno e mellorar a súa condutividade.

P: Que son os condutores de protóns?

R: Os condutores de protóns son materiais que poden transportar protóns, o que permite a conversión de enerxía química en electricidade e viceversa nas pilas de combustible e nas pilas de electrólise.

P: ¿Que é a "brecha de Norby"?

R: A "brecha de Norby" refírese á falta de materiais que presenten unha alta condutividade e estabilidade a temperaturas intermedias e baixas nos condutores de protóns. Foi un reto para os científicos na materia.