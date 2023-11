Nova odisea espacial: Tom Hanks coñece a tripulación de Artemis 2 mentres a NASA se prepara para a misión lunar

By

O actor icónico Tom Hanks, coñecido polo seu papel como astronauta da NASA no éxito de Hollywood de 1995 "Apollo 13", tivo recentemente a oportunidade de coñecer a tripulación de astronautas da vida real de Artemis 2. Este encontro tivo lugar no Johnson Space Center da NASA en Houston, onde Hanks non só pousou coa tripulación senón que tamén visitou Mission Control e mantivo unha charla cos astronautas da Expedición 70 a bordo da Estación Espacial Internacional.

A tripulación de Artemis 2, formada polos astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, xunto a Jeremy Hansen da Axencia Espacial Canadense, forma parte do ambicioso plan da NASA para reiniciar a exploración humana da Lúa. Programados para unha misión arredor da Lúa non antes de 2024, estes catro astronautas están dispostos a circular pola Lúa como parte dos esforzos da NASA para establecer unha presenza lunar sostible.

Os Acordos de Artemisa, un marco para as normas de exploración espacial pacífica, guiarán a colaboración internacional da NASA nestas misións lunares. Cunha crecente coalición de socios internacionais, a NASA pretende allanar o camiño para unha maior exploración espacial e descubrimentos científicos máis aló do noso planeta.

En preparación para a súa próxima aventura lunar, a tripulación de Artemis 2 visitou recentemente a instalación de montaxe Michoud da NASA en Nova Orleans para revisar a etapa central do foguete Space Launch System (SLS). Este poderoso foguete, unido á sonda Orion, será o medio polo que a tripulación chegue á órbita terrestre e, finalmente, vai á Lúa.

O adestramento e preparación da tripulación de Artemis 2 tamén implica familiarizarse coa nave espacial Orión e os procedementos médicos. En breve, participarán nun exercicio de recuperación no mar, en colaboración coa NASA e a Armada dos Estados Unidos, para simular o seu regreso á Terra despois da súa misión.

Mentres a NASA segue reunindo os compoñentes necesarios para a misión Artemis 2, incluídos os motores RS-25 e os foguetes sólidos xemelgos, a emoción aumenta para o próximo capítulo da exploración lunar. O programa Artemis representa o regreso da humanidade á Lúa e senta as bases para futuras misións espaciais que superarán os límites do coñecemento e da exploración humana.

FAQ

Quen é Tom Hanks?

Tom Hanks é un recoñecido actor de Hollywood coñecido pola súa versátil variedade de papeis e actuacións. Na comunidade espacial, é particularmente famoso pola súa interpretación do astronauta da NASA Jim Lovell na película "Apollo 13".

Cal é a misión de Artemis 2?

A misión Artemis 2 forma parte do programa Artemis da NASA, que ten como obxectivo devolver os humanos á Lúa e establecer unha presenza lunar sostible. Artemis 2 implicará unha tripulación de astronautas que rodean a lúa e recollerán datos valiosos para apoiar futuras misións lunares.

Que son os Acordos de Artemisa?

Os Acordos de Artemisa son un acordo e marco desenvolvido pola NASA para guiar a colaboración internacional na exploración lunar. Estes acordos promoven a exploración pacífica e cooperativa do espazo e establecen normas para compartir datos científicos, preservar o patrimonio espacial e garantir a seguridade dos astronautas.

Que é o foguete Space Launch System (SLS)?

O foguete Space Launch System (SLS) é un poderoso vehículo de lanzamento que está a desenvolver a NASA. Proporcionará o impulso e as capacidades necesarias para lanzar misións tripuladas máis aló da órbita terrestre, incluídas as misións de Artemis á Lúa e potencialmente futuras misións a Marte.

