TOI-1801 b: Un mini-Neptuno temperado nun sistema planetario novo

Anunciamos o descubrimento de TOI-1801 b, un fascinante mini-Neptuno temperado que orbita unha estrela anana M nova. Identificado inicialmente como candidato do planeta TESS en abril de 2020, TOI-1801 b ten un período de 21.3 días. Non obstante, observacións terrestres posteriores, incluíndo fotometría dentro e fóra do tránsito e medicións precisas da velocidade radial, revelaron que o período real do planeta é de 10.6 días.

A través destas observacións de seguimento, determinamos que TOI-1801 b ten unha masa de 5.74 ± 1.46 M⊕ e un radio de 2.08 ± 0.12 R⊕. En base a estas medicións, podemos inferir con confianza que TOI-1801 b está composto predominantemente por auga e rocha, cunha cantidade insignificante (ata un 2% en masa) de hidróxeno gasoso na súa atmosfera.

Ademais, a idade do sistema, estimada nuns 900 millóns de anos, sitúa a TOI-1801 b entre a poboación de novos exoplanetas en tránsito. Trazado xunto a outros exoplanetas coñecidos, TOI-1801 b destaca como un membro único.

No diagrama que ilustra a relación masa-raio, as incertezas de TOI-1801 b represéntanse como rexións sombreadas de cores con niveis de confianza. Os modelos de composición, representados por liñas de cores diferentes, proporcionan información sobre a estrutura potencial do exoplaneta. En concreto, os paneis medio e dereito mostran modelos de composición sen gas e con envolvente de gas, respectivamente. As liñas continuas e de puntos no panel dereito indican diferentes escenarios de temperatura para a envoltura de gas.

Como referencia, o diagrama tamén inclúe a Terra e Neptuno. Ademais, incluímos B22 e M22 como referencias debido a resultados conflitivos publicados para o mesmo planeta, que indican medidas diferentes.

En conclusión, TOI-1801 b representa un complemento interesante ao noso coñecemento dos exoplanetas. A súa natureza temperada, a súa composición e a súa curta idade convérteno nun obxectivo convincente para máis investigacións. O estudo en curso destes exoplanetas contribúe á nosa comprensión da formación e evolución planetarias en diversos ambientes máis aló do noso sistema solar.

Definicións:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– Anana M: tipo de estrela de secuencia principal, tamén coñecida como anana vermella, cunha masa entre 0.08 e 0.6 veces a do Sol.

– Velocidade radial (RV): a medida do movemento dunha estrela cara ou afastado dun observador mediante o efecto de desprazamento Doppler.

– Masa e raio: a masa refírese á cantidade de materia nun obxecto, mentres que o raio mide a distancia desde o centro ata a superficie exterior.

– Liñas de isodensidade: liñas grises discontinuas no diagrama de masa-raio que representan liñas de igual densidade en diferentes modelos de composición.

– Entropía específica: Propiedade termodinámica que cuantifica a desorde ou aleatoriedade dun sistema.

– H2: gas hidróxeno molecular.

– CARMENES e HIRES: Instrumentos utilizados para medidas precisas da velocidade radial.

