O patrón universal dos movementos de detección: ideas de Electric Knifefish

Un peixe coitelo eléctrico realiza movementos complexos na auga, de xeito similar a como un can cheira ou un humano explora un novo ambiente. Nun estudo innovador publicado en Nature Machine Intelligence, os investigadores revelaron que unha variedade diversa de organismos, incluídos microbios, exhiben este patrón universal de movementos para dar sentido ao seu entorno.

Ao contrario da crenza popular, estes comportamentos non son exclusivos de organismos con sistema nervioso. Noah Cowan, profesor de enxeñería mecánica na Johns Hopkins e autor do estudo, subliñou que incluso organismos tan distintos como as amebas mostran un comportamento que reflicte o equilibrio postural dun humano ou un peixe escondido nun tubo. A converxencia destes organismos aparentemente non relacionados suxire que a evolución chegou a unha solución común a través de diversos mecanismos subxacentes.

O equipo de investigación inicialmente propúxose descubrir o propósito da actividade do sistema nervioso durante o movemento dos animais e se podería aplicarse á robótica. Mentres observaban peixes coitelos eléctricos nun tanque iluminado, os investigadores notaron que os peixes realizaban movementos máis frecuentes de ida e volta na escuridade, mentres que se balanceaban suavemente con ráfagas ocasionais de movemento rápido en condicións ben iluminadas.

Na natureza, os peixes coitelo evolucionaron para buscar refuxio para evitar os depredadores. Utilizan descargas eléctricas débiles para detectar o seu entorno e atopar refuxio. O movemento rápido permítelles explorar activamente o seu entorno, especialmente en augas escuras. Curiosamente, mesmo en condicións ben iluminadas, os peixes coitelo seguen mostrando estes movementos rápidos, aínda que con menos frecuencia.

Segundo Debojyoti Biswas, investigador posdoutoral en Johns Hopkins e primeiro autor do estudo, a estratexia óptima para os organismos é cambiar a un modo exploratorio cando a incerteza é alta e volver a un modo de explotación cando a incerteza remite.

O equipo desenvolveu un modelo que simulou estes comportamentos de detección clave e descubriu patróns similares noutros organismos, incluíndo amebas, polillas, cascudas, toupas, morcegos, ratos e humanos. É importante destacar que ningún estudo previo que atopou o equipo violou as regras descubertas, destacando a universalidade destes comportamentos entre as especies, incluíndo organismos unicelulares como as amebas que detectan campos eléctricos.

As implicacións desta investigación van máis aló da comprensión do comportamento animal. Os coñecementos obtidos poden mellorar potencialmente o rendemento de robots autónomos, drones de busca e rescate e rovers espaciais incorporando estes movementos dependentes dos sensores.

Os estudos futuros investigarán se estes descubrimentos son certos para outras entidades vivas, incluso incluídas as plantas.

FAQ

P: Que organismos presentan o patrón universal de movementos sensoriais?

R: O estudo revela que unha ampla gama de organismos, incluídos os microbios, presentan o patrón universal de detección de movementos. Estes organismos inclúen peixes coitelos eléctricos, amebas, polillas, cascudas, toupas, morcegos, ratos e mesmo humanos.

P: Cal é o propósito destes movementos de detección?

R: Os movementos sensoriais permiten aos organismos reunir información sobre o seu medio e dar sentido ao seu entorno. Estes movementos axúdanlles a navegar e responder a situacións incertas ou descoñecidas.

P: Como se poden aplicar estes descubrimentos á robótica?

R: Os coñecementos obtidos ao estudar o patrón universal de detección de movementos pódense empregar para mellorar o rendemento de robots autónomos, drons de busca e rescate e rovers espaciais. Ao imitar estes comportamentos, os robots poden mellorar a súa percepción e adaptabilidade a diferentes ambientes.