A Evolución das Neuronas: Insights from Placozoans

Investigadores do Centro de Regulación Xenómica de Barcelona realizaron un importante descubrimento sobre a evolución das neuronas. Centraron o seu estudo nos placozoos, criaturas mariñas de tamaño milimétrico, e descubriron que as células secretoras especializadas destes animais antigos puideron orixinar neuronas en organismos máis complexos.

Os placozoos son criaturas simples que apareceron na Terra hai aproximadamente 800 millóns de anos. Estes pequenos animais non teñen partes nin órganos do corpo e sobreviven pastando con algas e microbios. Os investigadores descubriron que as células peptidérxicas dos placozoos mostran sinais de neuroxénese e posúen módulos xenéticos similares ás estruturas neuronais presinápticas. Estas células tamén usan un sistema de comunicación similar aos procesos impulsados ​​por neuropéptidos que se atopan nas neuronas.

O estudo consistiu en mapear os diferentes tipos celulares dos placozoos e analizar as súas características e módulos xenéticos. A investigación revelou que as células de placozoos diferéncianse das células epiteliais proxenitoras a través de sinais que se asemellan á neuroxénese. Tamén teñen módulos xenéticos necesarios para o armazón presináptico dunha neurona. Non obstante, carecen dos compoñentes para o extremo receptor dunha mensaxe neuronal e son incapaces de conducir sinais eléctricos.

As semellanzas entre as células peptidérxicas en placozoos e neuronas son notables. Estas células teñen moitas características comúns coas células neuronais primitivas, o que suxire que poden ser un trampolín evolutivo cara ao desenvolvemento das neuronas.

Este descubrimento desafía as nocións anteriores sobre a evolución das neuronas e suxire que as bases das neuronas comezaron a formarse hai 800 millóns de anos. Desde o punto de vista evolutivo, as primeiras neuronas poden comezar como células secretoras peptidérxicas similares ás que se atopan nos placozoos. Co paso do tempo, estas células gañaron novos módulos xenéticos e evolucionaron cara aos complexos sistemas neuronais observados en animais máis avanzados.

Aínda que aínda queda máis por aprender sobre a historia evolutiva dos sistemas nerviosos, esta investigación proporciona información valiosa sobre as orixes das neuronas. A presenza de semellanzas moleculares entre as células de placozoos e as neuronas suscita preguntas sobre a traxectoria da evolución das neuronas e as características únicas de diferentes liñaxes animais.

Fonte: Centro de Regulación Xenómica