As pequenas contas melloran a estabilidade dos encimas para a biocatálise

Investigadores do Departamento de Bioloxía da Universidade Ruhr de Bochum en Alemaña descubriron un novo método para protexer os encimas e mellorar a súa estabilidade durante a biocatálise impulsada por plasma. As encimas son coñecidas pola súa capacidade para converter substratos en produtos valiosos, pero moitas veces son susceptibles de destrución cando se exponen aos plasmas. Non obstante, ao unir encimas a pequenas contas, os investigadores puideron protexelas dos efectos nocivos do plasma, mantendo activas ata 44 veces máis tempo.

O plasma, un gas energizado, úsase normalmente como co-substrato na biocatálise para impulsar reaccións enzimáticas. Neste estudo, os investigadores centráronse en usar plasmas técnicos para converter un substrato nun produto máis valioso mediante a utilización de encimas que utilizan peróxido de hidróxeno. Eles seleccionaron un encima modelo chamado peroxigenase non específica (AaeUPO) do fungo comestible Agrocybe aegerita.

O principal desafío ao que se enfrontaron foi a rápida inactivación das encimas durante o tratamento con plasma. Para abordar isto, os investigadores empregaron a técnica da inmobilización enzimática unindo as encimas a pequenas contas cunha superficie porosa. As perlas, debido á gravidade, asentáronse no fondo do reactor, creando unha zona protectora entre o plasma e os encimas.

Os investigadores probaron varios tipos de esferas con diferentes propiedades de superficie e revestimentos. Despois de inmobilizar os encimas das contas, expuxéronos ao plasma durante varios períodos de tempo e compararon a súa actividade con controis non tratados. Os resultados mostraron que as perlas con superficies de resina, especialmente as aminoácidas e epoxi-butilo, deron os mellores resultados, indicando unha forte conexión covalente entre as encimas e o material portador.

Ademais, ao estender o tratamento con plasma para os candidatos máis prometedores ata unha hora, os investigadores lograron un aumento de 44 veces na estabilidade enzimática. Este avance abre novas posibilidades para combinar encimas con plasmas técnicos en futuras aplicacións.

En xeral, o descubrimento desta técnica innovadora que utiliza pequenas perlas non só protexe os encimas senón que tamén mellora a súa estabilidade durante a biocatálise impulsada por plasma. Este avance pode levar ao desenvolvemento de procesos biocatalíticos máis eficientes e sostibles para varias industrias, incluíndo a farmacéutica, a biotecnoloxía e a química fina.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é a biocatálise?

R: A biocatálise é o uso de catalizadores naturais, como encimas, para realizar reaccións químicas en diversos procesos industriais.

P: Que son os plasmas?

R: Os plasmas son gases energizados que conteñen varias especies reactivas, como o peróxido de hidróxeno, e úsanse como co-substratos en reaccións biocatalíticas.

P: Que é a inmobilización enzimática?

R: A inmobilización enzimática refírese á técnica de unir encimas a un soporte sólido, como esferas, para mellorar a súa estabilidade e facilitar a súa reutilización na biocatálise.

P: Como protexe a inmobilización nas esferas os encimas durante o tratamento con plasma?

R: A inmobilización nas perlas crea unha barreira física entre o plasma e as encimas, protéxeas dos efectos destrutivos e aumenta a súa estabilidade.

P: Como beneficia esta innovación á biocatálise?

R: Ao preservar a actividade enzimática durante períodos máis longos, esta innovación permite procesos biocatalíticos máis eficientes e sostibles, que conducen á produción de substancias valiosas en industrias como a farmacéutica e a biotecnoloxía.