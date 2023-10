Os investigadores desenvolven unha nova técnica para a análise de proteínas sen danos

Investigadores da Texas A&M University e TEES lograron un gran avance na análise de proteínas ao introducir unha nova técnica chamada termoestable-Raman-interaction-profiling (TRIP). Tradicionalmente, a espectroscopia Raman foi un reto para os investigadores biomédicos debido ao dano causado ás proteínas vivas durante as medicións ópticas. Non obstante, o enfoque TRIP permite cribados de baixa concentración e baixa dose de interaccións proteína-ligando en condicións relevantes, proporcionando medicións sen etiquetas e altamente reproducibles.

A espectroscopia Raman é unha técnica que consiste en iluminar unha mostra con luz monocromática e observar a luz dispersa que emerxe. Non obstante, a calor xerada pola luz resultou historicamente na destrución de proteínas vivas, o que leva a resultados inconsistentes. Agora, TRIP ofrece unha solución arrefriando a superficie ou o substrato, o que evita o dano das proteínas. Isto permite aos investigadores obter a información necesaria sen comprometer a integridade das proteínas.

As implicacións deste avance son significativas. As interaccións proteína-ligando xogan un papel crucial en varios procesos biolóxicos, incluíndo a transdución de sinais, as respostas inmunitarias e a regulación xenética. A capacidade de TRIP para detectar estas interaccións en tempo real podería acurtar o prazo para as probas de medicamentos e vacinas, o que pode levar a un desenvolvemento máis rápido e rendible.

Ademais, a técnica TRIP require tamaños de mostra máis pequenos e concentracións de proteínas máis baixas, polo que é unha opción máis rendible para as probas. Este avance na análise de proteínas ten o potencial de revolucionar as probas clínicas proporcionando resultados o mesmo día con maior precisión.

O equipo de investigación tamén está a explorar aplicacións adicionais para o método TRIP. Esperan identificar a composición química das proteínas mediante esta técnica, que podería ter implicacións para a análise do ADN e outras moléculas biolóxicas.

En xeral, o desenvolvemento da técnica TRIP ofrece unha solución prometedora aos retos que se enfrontan na análise de proteínas. Coa súa capacidade de proporcionar medicións sen danos en condicións relevantes, TRIP ten o potencial de transformar varios campos, incluíndo o desenvolvemento de medicamentos, as probas de vacinas e o diagnóstico clínico.

