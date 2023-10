Explorando as leis de conservación na mecánica cuántica

As leis de conservación son principios fundamentais da física que describen a conservación de certas cantidades ou propiedades en sistemas físicos illados ao longo do tempo. Estas leis, que inclúen a conservación da masa-enerxía, o momento e a carga eléctrica, son cruciais para comprender o comportamento do universo. Determinan os procesos que poden ou non ocorrer na natureza. Por exemplo, a conservación do momento revela que a suma de todos os momentos permanece constante nun sistema pechado antes e despois dun evento, como unha colisión.

Aínda que as leis de conservación están ben establecidas na mecánica clásica, fanse máis intrigantes no ámbito da mecánica cuántica. En mecánica cuántica, os teoremas de conservación derivan de principios como as simetrías dos sistemas físicos, a diferenza da mecánica clásica onde se asúmen desde o principio.

Nun novo estudo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, os investigadores desenvolveron un experimento mental para explorar aínda máis as leis de conservación na mecánica cuántica. Os experimentos de pensamento, escenarios hipotéticos utilizados para explorar as consecuencias das teorías e dos principios, proporcionan novos coñecementos sobre a natureza da mecánica cuántica.

O experimento de pensamento creado polos investigadores implica dous personaxes, Alice e Bob, sentados nunhas cadeiras coas rodas enfrontadas. Cando se empurran, móvense en direccións opostas á mesma velocidade, dando como resultado unha suma constante de velocidades igual a cero. Isto demostra a conservación do momento dentro do reino cuántico.

A importancia deste experimento mental esténdese máis aló do seu escenario específico. Ilustra a aplicabilidade universal das leis de conservación, que abarca escenarios con masas variables, movemento inicial e interaccións complexas. As leis de conservación xorden das simetrías que se atopan na natureza, e a súa previsibilidade mantense independentemente dos detalles específicos das interaccións.

En mecánica cuántica, porén, as leis tradicionais de conservación afrontan desafíos. Medir unha cantidade específica nun sistema cuántico perturba o sistema, alterando fundamentalmente a súa evolución posterior. Para superar este desafío, os investigadores deseñaron unha configuración experimental que implicaba preparar un sistema cuántico nun estado inicial específico e medir unha cantidade conservada inmediatamente despois da preparación. Despois permitiron que o sistema evolucionase sen ningunha medida, revelando que a conservación do momento angular persiste incluso en casos individuais.

Este estudo contribúe a unha comprensión máis profunda dos principios subxacentes da mecánica cuántica e das leis de conservación que rexen o comportamento dos sistemas cuánticos. Ao explorar estas leis a través de experimentos de pensamento e de configuracións experimentais innovadoras, os científicos poden seguir desvelando os misterios do reino cuántico.

