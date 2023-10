O misterio das primeiras galaxias brillantes resolto: formación estelar explosiva

O Telescopio Espacial James Webb (JWST) capturou recentemente imaxes dalgunhas das galaxias máis antigas do universo, que se formaron nuns poucos centos de millóns de anos despois do Big Bang. Estas galaxias parecían demasiado brillantes, demasiado grandes e demasiado evolucionadas para a súa idade, desafiando o modelo estándar da cosmoloxía. Non obstante, unha nova investigación publicada en The Astrophysical Journal Letters suxire que a formación estelar explosiva, un fenómeno que implica períodos curtos e intensos de nacemento e morte estelar seguidos de fases máis longas e silenciosas, pode explicar este misterio.

Os investigadores utilizaron simulacións informáticas avanzadas do proxecto Feedback of Relativistic Environments (FIRE) para investigar este problema. As simulacións revelaron que a formación de estrelas explosivas podería explicar o sorprendente brillo observado nas primeiras galaxias capturadas por JWST. A formación de estrelas explosivas é común nas galaxias de pouca masa e caracterízase por explosións de formación estelar seguidas de explosións de supernovas, que expulsan gas que máis tarde cae para formar novas estrelas. Non obstante, cando as galaxias se fan o suficientemente masivas, a súa gravidade mantén a galaxia unida e lévaa a un estado estacionario, evitando a expulsión de gas.

De confirmarse, esta explicación evitaría a necesidade de revisións ou axustes ao modelo estándar de cosmoloxía. Os descubrimentos arroxan luz sobre a física do amencer cósmico e desafían as especulacións anteriores sobre o universo primitivo. Ao proporcionar probas de observación sólidas, o JWST aumentou moito a nosa comprensión dos detalles físicos das galaxias e permítenos revisar e estudar a física do universo primitivo.

Fontes:

– The Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, bolseiro posdoutoral da Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astrónomo da Northwestern University