Presentamos Find Starlink: unha ferramenta para rastrexar e ver satélites Starlink en tempo real

Algunha vez te preguntas se podes detectar os satélites Starlink de Elon Musk desde a túa localización? Grazas a unha nova ferramenta chamada Find Starlink, agora podes rastrexar e ver estes satélites en tempo real. Aínda que o mapa Starlink estivo dispoñible para o público durante algún tempo, utilizouse principalmente para comprobar a cobertura en áreas específicas. Non obstante, Find Starlink dá un paso máis alá ao permitir que os usuarios vexan a visibilidade dos satélites, os tempos de visualización óptimos e os valores de brillo asociados en función da súa localización ou coordenadas.

Un dos aspectos máis fascinantes da observación dos satélites Starlink é a súa aparencia. Cando se agrupan, forman unha serie de luces que atravesan o ceo nocturno. A diferenza doutros satélites que aparecen como puntos de luz individuais, a constelación Starlink crea unha pantalla visual fascinante.

Find Starlink lembra aos usuarios que, aínda que un satélite pode parecer sobrecargado, é bastante común perder un grupo deles. Estes satélites móvense a unha velocidade sorprendente de 300 millas por minuto, polo que é fácil perderlos aínda que cronometras correctamente a túa visualización. Polo tanto, non te desanimes se non as ves de inmediato.

É importante ter en conta que Find Starlink é unha ferramenta independente e non está oficialmente afiliada a SpaceX ou Starlink. Pola contra, utiliza coordenadas para rastrexar os camiños destas megaconstelacións mentres orbitan a Terra.

Se estás interesado en presenciar a marabilla dos satélites Starlink de Elon Musk, proba Find Starlink. Introduce a túa localización ou as túas coordenadas e descubre cando e onde podes ver estas luces fascinantes que atravesan o ceo.

