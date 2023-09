Un investigador adolescente descobre unha avespa con capacidade de perforar plástico

Nun descubrimento notable, un investigador adolescente chamado Matvey Nikelshparg descubriu que unha especie de avespa parasitoide ten a capacidade de perforar o plástico. Nikelshparg, que ten unha paixón por estudar as avespas parasitoides, fixo este descubrimento mentres realizaba experimentos cos insectos no seu laboratorio.

A especie en cuestión, Eupelmus messene, é unha minúscula avespa que normalmente pon os seus ovos sobre ou dentro doutros bichos. Estas avespas usan un órgano chamado ovipositor para perforar os crecementos vexetais endurecidos, coñecidos como agallas, que protexen as larvas doutras especies de avespas. Non obstante, Nikelshparg observou que a avespa E. messene podía usar o seu ovipositor para perforar unha placa de Petri de plástico e poñer un ovo fóra do recipiente.

Nikelshparg informou dos seus descubrimentos en The Journal of Hymenoptera Research. Realizou experimentos para explorar o que pasaría cando varias avespas E. messene fosen colocadas cunha única larva hóspede nunha placa de Petri. Aínda que a maioría das avespas atacaron inmediatamente á larva, un individuo optou por perforar a parede de poliestireno do prato. Este comportamento observouse en oito de cada 56 avespas criadas.

O proceso de perforación no plástico levou máis de dúas horas ás avespas, durante as cales tomaban descansos para xantar ou auga. Os investigadores tamén observaron que o movemento de perforación da avespa difería da súa perforación nas agallas. Parecía que as avespas tiñan un comportamento de perforación flexible cando se trataba de superficies plásticas.

A capacidade destas avespas para penetrar no plástico presenta preguntas intrigantes. Non está claro como as avespas perforan a superficie lisa da placa de Petri, sobre todo porque as gretas, que adoitan explotar nas agallas, non están presentes no plástico. Ademais, aínda non se sabe por que outras especies relacionadas non presentan o mesmo comportamento.

Este descubrimento podería ter implicacións máis amplas para comprender as ferramentas de perforación de varios insectos, incluídos os mosquitos que portan enfermidades. Incluso pode levar ao desenvolvemento de novos equipos cirúrxicos inspirados nas habilidades de perforación das avespas.

