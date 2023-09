O observatorio Chandra da NASA arroxa unha nova luz sobre a explosión estelar

O observatorio de raios X Chandra da NASA proporcionou aos astrónomos novas e notables visións sobre unha explosión de estrelas que se observou por primeira vez a mediados do século XIX. A explosión produciuse en Eta Carinae, un sistema estelar binario situado a uns 19 anos luz de distancia. Ao longo de dúas décadas, o observatorio recolleu datos que agora foron compilados nunha película, que revelan a expansión en curso da erupción estelar a velocidades de ata 7,500 millóns de quilómetros por hora.

Eta Carinae está formada por dúas estrelas masivas, cunha masa dunhas 90 veces a do Sol e a outra unhas 30 veces a masa do Sol. No século XIX, o sistema experimentou unha explosión masiva coñecida como a "Gran Erupción", durante a cal Eta Carinae expulsou entre 19 e 10 veces a masa do Sol. Isto deu lugar á formación dun par de nubes de gas, coñecidas como a Nebulosa do Homúnculo, nos lados opostos das estrelas.

Un estudo recente dirixido por Michael Corcoran no Goddard Space Flight Center da NASA utilizou datos de Chandra e do XMM-Newton da Axencia Espacial Europea para descubrir unha capa feble de raios X fóra da nebulosa do Homúnculo. Corcoran interpretou esta cuncha como a onda expansiva da Gran Erupción, o que suxire que tanto a nebulosa como a capa exterior orixinaron o material que foi expulsado de Eta Carinae antes da erupción de 1843.

O estudo tamén revelou que o brillo dos raios X de Eta Carinae diminuíu co paso do tempo, en consonancia coas observacións anteriores. Usando un modelo sinxelo, os investigadores estimaron o brillo dos raios X do sistema estelar no momento da Gran Erupción e combinárono coa velocidade do material expulsado para determinar que a erupción probablemente consistiu en dúas explosións. A primeira implicou unha expulsión rápida de gas rápido e de baixa densidade, seguida dunha expulsión máis lenta de gas máis denso que finalmente formou a Nebulosa do Homúnculo.

Este estudo, publicado en The Astrophysical Journal, apoia a hipótese de que a Gran Erupción foi desencadeada pola fusión de dúas estrelas no que orixinalmente era un sistema triplo. Esta fusión explicaría a estrutura en forma de anel vista nos raios X, xa que o material é expulsado nun plano plano.

En xeral, o Observatorio Chandra da NASA proporcionou aos astrónomos información nova e valiosa sobre a explosión da estrela Eta Carinae, arroxando luz sobre os mecanismos e a historia deste fascinante evento celeste.

