Novos descubrimentos en Ganímedes: descubrindo os segredos da lúa máis grande de Xúpiter

By

A misión Juno da Nasa alcanzou un fito innovador ao descubrir novos achados significativos sobre Ganímedes, a lúa máis grande de Xúpiter. Durante un sobrevuelo próximo, o espectrómetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) da nave espacial fixo un descubrimento abraiante, detectando sales minerais e compostos orgánicos na superficie da lúa. Este avance fundamental, publicado en Nature Astronomy, proporcionou aos científicos información inestimable sobre a composición de Ganímedes e o enigmático océano escondido baixo a súa codia xeada.

Ganímedes, unha lúa máis grande que o planeta Mercurio, cautivou aos investigadores durante anos debido ao seu océano interno substancial. Aínda que as observacións anteriores da sonda Galileo da NASA e do Telescopio Espacial Hubble indicaron a presenza de sales e substancias orgánicas, o nivel de resolución foi insuficiente para establecer probas concluíntes.

Non obstante, o 7 de xuño de 2021, Juno realizou un sobrevuelo sensacional de cerca de Ganímedes, navegando ata 650 millas da superficie da lúa. Durante este encontro extraordinario, o instrumento JIRAM capturou imaxes e espectros infravermellos notables, revelando os intrincados detalles do terreo da lúa.

Os datos recollidos por Juno sorprenderon aos científicos co seu nivel de detalle incomparable, mostrando unha resolución espacial mellor que 0.62 millas por píxel. Isto permitiu a detección e análise de características espectrais distintivas en materiais que non son xeo de auga, incluíndo cloruro de sodio hidratado, cloruro de amonio, bicarbonato de sodio e aldehídos potencialmente alifáticos.

Frase descritiva: Estes achados extraordinarios insinúan a intrigante historia de formación de Ganímedes, xa que a presenza de sales amoniacadas suxire que a lúa puido acumular materiais o suficientemente fríos como para condensar o amoníaco. Ademais, os sales de carbonato poden orixinarse de xeos ricos en dióxido de carbono.

Sorprendentemente, as concentracións máis altas de sales e orgánicos foron descubertas en terreos escuros e brillantes situados en latitudes específicas protexidas do intenso campo magnético de Xúpiter. Esta observación intrigante indica que os materiais detectados poden ser restos dunha salmoira do océano profundo que xa chegou á superficie xeada de Ganímedes.

A medida que avanza a misión Juno, segue desvelando os misterios de Xúpiter e as súas diversas lúas. Ademais dos seus descubrimentos innovadores en Ganímedes, Juno tamén observou de preto Europa e agora está a punto de investigar Ío durante o seu próximo sobrevoo.

FAQ:

P: Como o espectrómetro JIRAM de Juno fixo un descubrimento innovador en Ganímedes?

R: Durante un sobrevuelo próximo, o espectrómetro JIRAM de Juno detectou sales minerais e compostos orgánicos na superficie de Ganímedes, proporcionando información valiosa sobre a composición da lúa.

P: Cal é a importancia do océano interno de Ganímedes?

R: O substancial océano interno de Ganímedes intriga aos científicos, e a súa exploración pode ofrecer información valiosa sobre a formación da Lúa e a potencial habitabilidade.

P: Cales son algúns dos materiais detectados en Ganímedes?

R: O espectrómetro JIRAM detectou cloruro de sodio hidratado, cloruro de amonio, bicarbonato de sodio e aldehídos potencialmente alifáticos na superficie de Ganímedes.

P: Onde se atoparon as concentracións máis altas de sales e orgánicos en Ganímedes?

R: As concentracións máis altas de sales e orgánicos foron descubertas en terreos escuros e brillantes situados en latitudes específicas protexidas do intenso campo magnético de Xúpiter.

-¿Cal é o próximo obxectivo de Juno despois de estudar Ganímedes?

R: Juno continuará coa súa misión observando de preto Io durante o seu próximo sobrevoo, ampliando aínda máis a nosa comprensión de Xúpiter e do seu complexo sistema de lúas.