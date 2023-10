Os Sons de Pando: Escoitando a Comunicación da Árbore Antiga

Recentemente fixéronse gravacións que nos permiten escoitar os sons producidos por un dos organismos vivos máis extensos e antigos da Terra. O pando, un bosque macizo formado por unha soa árbore, é unha planta notable pertencente á especie de álamo tembloroso. Con 47,000 tallos que posúen ADN idéntico, Pando esténdese por 100 acres en Utah. Cunha idade estimada de potencialmente 12,000 anos, esta colosal ente viviente pesa 6,000 toneladas métricas e conta con talos de árbores que alcanzan os 24 metros.

O artista sonoro Jeff Rice colaborou con Friends of Pando para gravar os sons deste organismo oculto. Colocando un hidrófono no interior dun oco na base dunha rama e enroscándoo ata as raíces da árbore, Rice descubriu un son débil, ata captar vibracións durante unha tormenta. O artista cre que as vibracións son causadas por millóns de follas do bosque que vibran e transmiten as súas vibracións a través das ramas ata a terra.

O sistema raíz de Pando está interconectado, como demostran os sons dos golpes capturados cando se tocaba unha rama dende a distancia. Aínda que os sistemas radiculares compartidos son comúns nas especies de álamos, Pando destaca polo seu notable tamaño e idade.

Esta oportunidade sen precedentes de escoitar os sons de Pando ten potencial tanto artístico como científico. Lance Oditt, o fundador de Friends of Pando, ve o potencial de utilizar estes datos sonoros en estudos científicos para comprender mellor o vasto sistema hidráulico oculto sen causar ningún dano.

Jeff Rice fixo fincapé na importancia dos sons naturais nos estudos ambientais, afirmando que son un rexistro da biodiversidade local e que se poden usar para medir o cambio ambiental. Desafortunadamente, Pando atópase actualmente nun estado de declive debido ás actividades humanas como a limpeza do hábitat e a erradicación de depredadores que axudan a controlar as poboacións de herbívoros. Isto suscita preocupacións sobre o futuro deste organismo extraordinario e do ecosistema que soporta.

